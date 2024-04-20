Періс Гілтон вперше показала свою доньку, яку приховувала 5 місяців

Світська левиця Періс Гілтон замилувала родинними фото з двома дітьми.

Так, наприкінці листопада минулого року знаменитість несподівано повідомила про поповнення в родині. На світ з'явилася донька Періс, Лондон Мерілін Гілтон-Реум, яку народила сурогатна мати. Втім, показувати новонароджену одразу світська левиця не захотіла. Натомість лише через п'ять місяців після новини Гілтон у своєму фотоблогу опублікувала серію фото з нею, чоловіком Картером Реумом і однорічним сином Феніксом. За словами зірки, тепер її мрія виховувати донечку цілком здійснилася.

Періс Гілтон з дітьми та чоловіком / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з донькою та родиною / Фото: instagram.com/parishilton

"Представляю вам Лондон Мерілін Гілтон-Реум. Я мріяла мати доньку на ім'я Лондон, скільки себе пам'ятаю. Я дуже вдячна, що вона тепер зі мною. Я щиро ціную кожну мить, проведену з нею. Мої янголята показали мені справжню любов, про яку я навіть не здогадувалася", - замилувала підписом зіркова мама.

Періс Гілтон з донькою / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

У коментарях прихильники Періс зазначили, що її донька є копією старшого брата та має неперевершений вигляд:

Два янголятка!

Лондон така ж ідеальна, як її брат

Я плачу, як дуже сильно вас люблю

Нагадаємо, нещодавно співачку Злату Огнєвіч запідозрили у вагітності. Артистка вже відповіла на чутки промовистим фото.

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