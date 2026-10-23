У Чорному морі затонуло судно, на борту якого були 10 українців: є загиблий (відео)

Затонуле судно. Фото: скриншот з відео Міністерства внутрішніх справ Румунії

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У Чорному морі неподалік румунського міста Констанца затонуло торговельне судно, яке, за попередніми даними, атакував безпілотник. Унаслідок інциденту один моряк загинув, ще троє зникли безвісти. Загалом на борту перебували 13 членів екіпажу — десятеро українців і троє громадян Азербайджану.

Про це повідомляють румунські видання Digi24 та Romania TV з посиланням на місцеву владу.

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Інцидент стався у п’ятницю, 23 жовтня, приблизно за 13 морських миль (24 км) на схід від порту Констанца. Судно під прапором Коморських Островів перебувало за межами територіальних вод Румунії.

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Близько 10:00 Морський координаційний центр отримав сигнал лиха від торговельного судна «Хорив». Екіпаж повідомив про пожежу на борту, після чого румунська влада розпочала пошуково-рятувальну операцію.

За інформацією Берегової охорони, корабель зазнав значних пошкоджень, перекинувся та опинився під загрозою затоплення.

Що відомо про загиблого та постраждалих моряків

Першим на допомогу екіпажу прийшло інше торговельне судно, яке перебувало неподалік. Його команді вдалося підібрати десятьох людей, однак один із моряків уже був мертвий.

Дев’ятьох врятованих згодом забрало судно Берегової охорони Румунії. Ще троє членів екіпажу залишаються зниклими безвісти. Їхні пошуки тривають.

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До операції залучили кораблі Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) та Міністерства внутрішніх справ країни.

До пошуково-рятувальної операції планували залучити гелікоптер, однак через несприятливі погодні умови він не зміг вилетіти.

Тим часом у порту Констанца посилили готовність медичних служб. Зокрема, підготували чотири автомобілі швидкої допомоги SMURD, мобільне відділення інтенсивної терапії, два спеціалізовані транспортні засоби для перевезення постраждалих та передовий медичний пункт.

Румунська влада також оприлюднила перші кадри пошуково-рятувальної операції в Чорному морі.

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Президент Румунії відреагував на інцидент у Чорному морі

Президент Румунії Нікушор Дан пов’язав інцидент із ескалацією з боку Росії на тлі війни проти України.

За його словами, питання безпеки торговельного судноплавства вже обговорювали на засіданні Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT), яке відбулося напередодні.

Крім того, за ініціативою Румунії та Болгарії у вівторок відбулося засідання комітету НАТО, присвячене загрозам у регіоні.

«Це є частиною процесу ескалації, який Росія здійснює в контексті війни в Україні», — заявив Нікушор Дан.

Водночас колишній міністр оборони Румунії Раду Міруце закликав посилити присутність НАТО в Чорному морі. Він зазначив, що Бухарест уже звертався з проханням про створення бойової групи Альянсу з фізичною присутністю на території країни.

Своєю чергою, генерал у відставці Дорін Тома висловив переконання, що атаки на комерційні судна в Чорному морі мають спланований характер. На його думку, Румунія повинна мати достатні можливості для реагування на подібні загрози.

Не перший випадок: що відбувається з торговельними суднами в Чорному морі

За даними Romania TV, це вже третій серйозний інцидент із комерційними суднами в Чорному морі від початку жовтня.

Зокрема, 5 жовтня поблизу морської платформи Пескаруш безпілотники атакували турецьке судно «Рояд Мамедов», яке перевозило зерно. Корабель затонув. Унаслідок атаки загинули двоє моряків, ще 11 членів екіпажу вдалося врятувати.

Інший випадок стався 15 жовтня приблизно за 14 морських миль від румунського міста Суліна. Тоді пошкоджень зазнало судно Wine Trader під прапором Сан-Марино. До рятувальної операції залучили судно Apollo, а п’ятьох моряків евакуювали до Констанци гелікоптером Black Hawk.

На тлі цих подій румунська влада розглядає додаткові заходи для захисту морського транспорту. Зокрема, йдеться про посилення спостереження за акваторією Чорного моря, розвиток можливостей протидії безпілотникам та захист критичної інфраструктури.

Крім того, Європейський парламент закликав ЄС розглянути можливість проведення військово-морської операції в Чорному морі після смертельних атак на цивільні торговельні судна.

У відповідній резолюції євродепутати засудили напади поблизу узбережжя Румунії та Болгарії, а також неодноразові порушення румунського повітряного простору. Відповідальність за атаки на цивільне судноплавство та загострення ситуації в західній частині Чорного моря вони поклали на Росію.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що 14–15 жовтня в Чорному морі зазнали ударів чотири цивільні судна, водночас частина інцидентів сталася в територіальних водах Румунії — держави-члена НАТО. Йшлося про танкери Wine Trader під прапором Сан-Марино, Yara J під прапором Коморських Островів, Dania J під прапором Танзанії та балкер Sea Destiny під прапором Маршаллових Островів.

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