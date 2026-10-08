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Чорне море стає новим фронтом: Туреччина запропонувала варіанти деескалації
Очільник турецького МЗС заявив, що кількість атак на цивільні судна в Чорному морі зростає.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан застеріг від подальшого поширення війни на Чорне море та закликав не допустити перетворення регіону на новий фронт протистояння.
Про це повідомляє Clash Report, цитуючи заяву турецького міністра.
Фідан наголосив, що від початку повномасштабної війни Туреччина докладала значних зусиль, аби бойові дії не поширилися на Чорне море. Серед прикладів він назвав дотримання Конвенції Монтре та Чорноморську зернову ініціативу.
За його словами, нині ситуація змінюється, оскільки кількість атак на цивільні судна зростає. Це створює ризики не лише для людей і майна, а й для міжнародного судноплавства та довкілля.
«Ми, як країни регіону та як міжнародна спільнота, в жодному разі не повинні допустити, щоб Чорне море перетворилося на новий фронт протистояння», — наголосив глава турецького МЗС.
Фідан зазначив, що Анкара вже висловила свої застереження обом сторонам і запропонувала низку можливих варіантів для деескалації ситуації.
Водночас він зауважив, що напередодні зими Україна та Росія продовжують масовані атаки, прагнучи отримати військову перевагу.
«Це справляє серйозний негативний вплив на безпеку судноплавства в Чорному морі», — констатував турецький міністр.
Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляв, що Туреччина та ООН готують нові переговори щодо припинення вогню в Чорному морі та гарантування безпеки експорту зерна. За даними видання, зустрічі за участю швейцарських посередників планували провести на початку жовтня.