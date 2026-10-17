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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Коли в Україні покращиться погода: синоптик назвав точну дату

Після 20 жовтня в Україні знову прогнозують потепління.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Тепла погода ще повернеться

Тепла погода ще повернеться / © Associated Press

Україну накрила хвиля похолодання та дощів, але жовтень ще обіцяє теплі дні.

Про це повідомив очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

«За попередніми прогностичними розрахунками, стабілізацію погоди очікуємо після 20 жовтня. Жовтень ще подарує теплі дні золотої осені, але поки парасольки в тренді», — Віталій Постригань.

Раніше синоптики попереджали про циклонічну діяльність в Україні до кінця тижня.

У суботу, 17 жовтня, дощі очікуються на більшій частині території країни, на півдні з грозою. Вітер північний / північно-східний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря в західних областях +1 +6 градусів, денна +9 +16 градусів. В інших регіонах вночі +8 +14 градусів, вдень +14 +19 градусів.

У неділю, 18 жовтня, хмарна погода з проясненнями очікується на більшій частині території країни, місцями невеликий дощ. Вітер північний / північно-східний, 7 — 12 м/с. Нічна температура повітря +7 +12 градусів, денна +10 +15 градусів.

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