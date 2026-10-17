Рецепт печених яблук із начинкою на Геловін

печені яблука з начинкою instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Якщо вам хочеться чогось святкового, проте без складного приготування, спробуйте запекти яблука з горіхами, родзинками та кленовим сиропом. Теплий десерт можна подати з морозивом і солоною карамеллю — поєднання, перед яким важко встояти, про це розповіли на кулінарній сторінці Albina’s Vegan Food.

печені яблука з начинкою instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Інгредієнти

(на 6 великих яблук)

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великі яблука — 6 шт.

вівсяні пластівці — 18 ст. л

подрібнені горіхи — 9 ст. л

родзинки — 3 ст. л

кленовий сироп — 6 ст. л

розтоплена кокосова олія — 8 ст. л

кориця — 3 ч. л

сіль — ¼ ч. л

мелена ваніль — 1 ч. л

Для подавання

морозиво

сироп солоної карамелі

печені яблука з начинкою instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C.

На яблуках виріжте традиційне святкове обличчя Джека гарбуза.

У яблук обережно виріжте серцевину, залиште дно цілим, щоб начинка не випадала.

Вийнятий м’якуш дрібно наріжте.

Змішайте яблучний м’якуш із вівсяними пластівцями, горіхами, родзинками, кленовим сиропом, кокосовою олією, корицею, сіллю та ваніллю.

Наповніть яблука отриманою сумішшю.

Накрийте їх і випікайте 30–40 хв.

Потім зніміть накриття й залиште у духовці, доки яблука не стануть м’якими, а начинка — золотистою. Час приготування залежить від розміру та сорту яблук.

Подавайте з морозивом і полийте зверху сиропом солоної карамелі.

Це простий осінній десерт, який додасть геловінському столу затишку та солодкої магії.

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