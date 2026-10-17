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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
10
Час на прочитання
1 хв

Рецепт печених яблук із начинкою на Геловін

Аромат кориці, золотава начинка та солона карамель — ці печені яблука можуть стати ідеальним десертом для геловінської осінньої вечірки.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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печені яблука з начинкою instagram.com_albinasveganfood

печені яблука з начинкою instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Якщо вам хочеться чогось святкового, проте без складного приготування, спробуйте запекти яблука з горіхами, родзинками та кленовим сиропом. Теплий десерт можна подати з морозивом і солоною карамеллю — поєднання, перед яким важко встояти, про це розповіли на кулінарній сторінці Albina’s Vegan Food.

печені яблука з начинкою instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

печені яблука з начинкою instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Інгредієнти

(на 6 великих яблук)

  • великі яблука — 6 шт.

  • вівсяні пластівці — 18 ст. л

  • подрібнені горіхи — 9 ст. л

  • родзинки — 3 ст. л

  • кленовий сироп — 6 ст. л

  • розтоплена кокосова олія — 8 ст. л

  • кориця — 3 ч. л

  • сіль — ¼ ч. л

  • мелена ваніль — 1 ч. л

Для подавання

  • морозиво

  • сироп солоної карамелі

печені яблука з начинкою instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

печені яблука з начинкою instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготування

  • Розігрійте духовку до 180°C.

  • На яблуках виріжте традиційне святкове обличчя Джека гарбуза.

  • У яблук обережно виріжте серцевину, залиште дно цілим, щоб начинка не випадала.

  • Вийнятий м’якуш дрібно наріжте.

  • Змішайте яблучний м’якуш із вівсяними пластівцями, горіхами, родзинками, кленовим сиропом, кокосовою олією, корицею, сіллю та ваніллю.

  • Наповніть яблука отриманою сумішшю.

  • Накрийте їх і випікайте 30–40 хв.

  • Потім зніміть накриття й залиште у духовці, доки яблука не стануть м’якими, а начинка — золотистою. Час приготування залежить від розміру та сорту яблук.

  • Подавайте з морозивом і полийте зверху сиропом солоної карамелі.

Це простий осінній десерт, який додасть геловінському столу затишку та солодкої магії.

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