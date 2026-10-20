Пилу в домі стане менше: 6 кімнатних рослин, які допоможуть підтримувати чистоту

6 кімнатних рослин, які допоможуть підтримувати чистоту / © Credits

Реклама

Кімнатні рослини можуть стати не лише прикрасою оселі, а й додатковими «пастками» для пилу. Деякі види завдяки особливостям листя здатні затримувати частинки, що перебувають у повітрі.

Як пише Ideal Home, самі рослини не можуть видалити пил із помешкання та не замінюють регулярного прибирання. Водночас окремі види добре вловлюють його на поверхні листя.

Реклама

Експертка Еліз Харлок пояснює, що деякі кімнатні рослини мають на листках тонкі структури, схожі на волоски, які затримують пил. У виданні назвали шість рослин, які можуть стати своєрідними «магнітами» для таких частинок.

Реклама

Потос

Потос, також відомий як диявольський плющ, має широке воскове листя, на якому добре осідає пил. Рослина швидко росте та не потребує складного догляду.

Хлорофітум

Хлорофітум, або рослина-павук, також здатний затримувати пил. За словами експертів, він невибагливий у догляді та може рости за різного освітлення. Поливати його потрібно лише час від часу.

Сансевієрія

Товсте мечоподібне листя сансевієрії добре збирає пил. Вона не потребує частого поливання — ґрунту рекомендують давати просохнути між поливами. Рослина також може переносити різні умови освітлення.

Спатифілум

Спатифілум, або мирна лілія, має декоративні білі суцвіття та здатний затримувати пил. Рослина віддає перевагу слабкому освітленню та кімнатній температурі. Її радять тримати подалі від прямих сонячних променів і регулярно поливати.

Реклама

Пальма арека

Пишне листя ареки допомагає вловлювати частинки, що перебувають у повітрі. Крім того, за словами експертів, рослина сприяє зволоженню повітря. Найкраще вона почувається за яскравого непрямого освітлення та помірного поливання.

Каучуконосний фікус

Велике воскове листя каучуконосного фікуса ефективно збирає пил. У матеріалі також радять обприскувати рослину, щоб листя могло затримувати більше частинок.

Водночас експерти наголошують: кімнатні рослини не можуть замінити прибирання або суттєво покращити стан людей з алергією на пил. Щоб рослини нормально фотосинтезували та не втрачали привабливого вигляду, пил із їхнього листя також потрібно регулярно витирати вологою тканиною.

Нагадаємо, деякі кімнатні рослини можуть допомагати регулювати вологість повітря. Експерт назвав сім видів, які стануть додатковими помічниками в боротьбі з конденсатом.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів