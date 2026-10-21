Яке церковне свято в Україні 28 жовтня

Церковне свято 28 жовтня / © unsplash.com

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28 жовтня (10 листопада), в православному календарі день пам’яті мучеників Терентія і Неоніли. Терентій і Неоніла жили в часи, коли християни зазнавали переслідувань через відмову поклонятися язичницьким богам і виконувати релігійні обряди на честь римських імператорів. За церковним переданням, вони були подружжям і виховували дітей у християнській вірі.

Святі намагалися будувати сімейне життя на основі християнських чеснот: любові, взаємної підтримки, милосердя та поваги до ближніх. Вони дотримувалися своїх переконань і не зрікалися віри, попри небезпеку, яка загрожувала послідовникам Христа.

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У періоди гонінь на християн від людей вимагали зректися своєї віри та принести жертви язичницьким божествам. Ті, хто відмовлявся підкоритися, могли зазнавати допитів, катувань і смертної кари.

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За церковним переданням, Терентій і Неоніла залишилися вірними Христу навіть перед обличчям переслідувань. Вони не погодилися відмовитися від своїх переконань, тому їх вшановують як мучеників.

Церковне свято 28 жовтня — день пам’яті мучениці Параскеви, що в Іконії

Параскева народилася в Іконії — стародавньому місті в Малій Азії, на території сучасної Туреччини. За церковним переданням, вона походила з благочестивої християнської родини. Її батьки шанували п’ятницю як день спомину страждань Ісуса Христа, тому й назвали доньку Параскевою. Це ім’я походить від грецького слова, яке означає «п’ятниця» або «приготування».

Змалку дівчина зростала в атмосфері християнської віри, вчилася милосердю, допомагала нужденним і прагнула жити відповідно до євангельських заповідей. Після смерті батьків вона, за переказами, присвятила себе служінню Богові та благодійності.

Параскева не прагнула матеріальних статків чи суспільного визнання. Вона проповідувала християнське вчення, закликала людей відмовлятися від язичницьких культів і розповідала про віру в Христа.

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Життя Параскеви припало на період, коли римська влада переслідувала християн за відмову брати участь у язичницьких обрядах. Відданість Христу могла стати причиною допитів, ув’язнення та жорстоких покарань.

За церковним переданням, Параскеву заарештували через її проповідницьку діяльність. Від неї вимагали зректися християнської віри та принести жертву язичницьким божествам. Однак свята не погодилася виконати цю вимогу.

Її намагалися змусити відмовитися від своїх переконань, застосовуючи погрози й катування. Попри страждання, Параскева залишалася непохитною та продовжувала сповідувати християнство.

За переказами, після тривалих катувань Параскеву стратили за наказом представників римської влади. Вона не зреклася Христа навіть перед загрозою смерті, тому Церква вшановує її як мученицю.

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Церковне свято в Україні 28 жовтня за старим календарем

За старим календарем 28 жовтня в Україні вшановували пам’ять преподобного Євфимія Солунського. Християнський подвижник IX століття, який присвятив своє життя служінню Богові, молитві та духовному вдосконаленню. За церковним переданням, він обрав чернечий шлях, прагнув усамітнення та суворо дотримувався монаших правил.

Прикмети 28 жовтня

Народні прикмети 28 жовтня / © pexels.com

Якщо 28 жовтня морозно — чекали на ранній початок холодної зими.

Якщо йде сніг — зима могла бути сніжною, а сніговий покрив обіцяли тривалі холоди.

Якщо дме сильний вітер — очікували нестійку погоду в найближчі дні.

Що не можна робити 28 жовтня

За народними звичаями, жінкам цього дня радили утримуватися від прання, прибирання, шиття, в’язання та іншої домашньої роботи. Вважалося, що порушення цих правил може накликати нещастя й матеріальні труднощі. Особливу увагу приділяли поведінці та стосункам із близькими. На свято намагалися уникати конфліктів, образливих висловлювань і сварок.

Що можна робити 28 жовтня

Святу Параскеву в народній традиції вважають покровителькою жінок, захисницею родинного добробуту та сімейного щастя. У молитвах до неї просять допомоги у створенні міцної сім’ї, гармонії між подружжям, здоров’я для дітей і благополучного перебігу пологів. За давніми повір’ями, ікона святої Параскеви приносить оселі достаток, злагоду та оберігає домочадців від недуг. Її образ традиційно прикрашали запашними лікарськими рослинами. Люди вірили, що ці трави мають цілющу силу: їх прикладали до хворих ділянок тіла або додавали у воду для купання дітей.

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