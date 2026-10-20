Яке церковне свято в Україні 27 жовтня

Церковне свято 27 жовтня / © pexels.com

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27 жовтня (9 листопада), в православному календарі день пам’яті мученика Нестора. Святий Нестор жив у перші століття християнства, коли послідовники Ісуса Христа нерідко зазнавали переслідувань за свої релігійні переконання. У церковній традиції його ім’я пов’язують із мужністю, вірністю християнським ідеалам і готовністю захищати правду навіть перед обличчям небезпеки.

Важливо зазначити, що в православному календарі є кілька святих із таким ім’ям. Один із найвідоміших — святий мученик Нестор Солунський, пам’ять якого пов’язана з історією великомученика Димитрія Солунського. Саме про нього розповідають давні церковні перекази.

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За церковним переданням, Нестор жив у Солуні (сучасні Салоніки, Греція) за часів імператора Максиміана, який правив наприкінці III — на початку IV століття. У цей період християни зазнавали переслідувань, а публічне сповідування віри могло коштувати їм життя.

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Нестор був молодим християнином, який шанував великомученика Димитрія Солунського. Коли імператор влаштовував бої між своїм силачем Лієм та іншими учасниками, Нестор вирішив виступити проти нього. За переказом, Лій був відомий жорстокістю: він перемагав супротивників і скидав їх із помосту на списи.

Перед поєдинком Нестор звернувся до Димитрія з проханням про молитву та благословення. Він не покладався лише на власну силу, а шукав духовної підтримки. Отримавши благословення, юнак вийшов на бій із Лієм.

Нестор переміг імператорського силача, чим викликав гнів Максиміана. Для правителя ця перемога стала не просто поразкою його улюбленого бійця, а й викликом його авторитету. Особливо обурило імператора те, що Нестор був християнином і пов’язував свою перемогу з вірою в Ісуса Христа.

Розгніваний імператор наказав стратити Нестора. За церковним переказом, юнак прийняв смерть за сповідування християнської віри. Його подвиг став прикладом незламності духу та готовності залишатися вірним своїм переконанням навіть тоді, коли за це доводиться платити найвищу ціну.

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Церковне свято 27 жовтня — день пам’яті мучениць Капітоліни та Єротіїди

Свята Капітоліна та її служниця Єротіїда згадуються в православній агіографічній традиції як жінки, які постраждали за сповідування християнства. Їхнє життя припало на часи, коли прихильники нової віри могли зазнавати переслідувань з боку язичницької влади.

За церковним переданням, Капітоліна походила із заможної родини та вирізнялася побожністю. Вона прагнула жити відповідно до християнських заповідей, допомагати іншим і не відмовлятися від своєї віри заради земних благ. Єротіїда була її вірною супутницею, яка також поділяла християнські переконання.

У житійному переданні розповідається, що Капітоліна відкрито сповідувала християнство, не бажаючи зрікатися своїх переконань навіть під тиском влади. За це вона зазнала переслідувань.

Єротіїда не залишила свою пані у важку хвилину. Вона також виявила відданість християнській вірі та готовність розділити з Капітоліною випробування. Їхній духовний зв’язок у церковній традиції постає як приклад вірності, підтримки й мужності перед обличчям небезпеки.

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Церковне свято в Україні 27 жовтня за старим календарем

За старим календарем 27 жовтня в України вшановували пам’ять преподобної Параскеви Сербської. Вона жила в XI столітті в благочестивій християнській родині поблизу Константинополя. З юних років Параскева прагнула присвятити своє життя Богові, молилася, допомагала нужденним і відмовлялася від земних благ. Після смерті батьків свята вирушила до Святої землі, а згодом оселилася в пустелі, де провадила усамітнене молитовне життя. За церковним переданням, наприкінці життя вона повернулася на батьківщину, де й померла.

Прикмети 27 жовтня

Народні прикмети 27 жовтня / © pexels.com

Якщо 27 жовтня морозно — незабаром може прийти справжня зимова погода.

Якщо небо затягнуте хмарами — варто очікувати на опади та похолодання.

Якщо дме сильний вітер — погода найближчими днями може бути мінливою.

Що не можна робити 27 жовтня

Наші предки не радили порушувати даних обіцянок, адже це, за прикметами, могло накликати невдачі та матеріальні труднощі. Крім того, не можна було відвертатися від тих, хто потребував підтримки: відмова в милостині чи посильній допомозі вважалася поганим знаком.

Що можна робити 27 жовтня

У народному календарі цей день відомий під назвами Несторів, Обітний. За давнім звичаєм люди давали обітниці — щиро обіцяли виконати певну добру справу чи дотриматися важливого зобов’язання. Вважалося, що відведений на це термін становить один рік, тому свої сили слід оцінювати тверезо й не обіцяти того, чого неможливо здійснити. За повір’ями, людина, яка дотримає слова, може сподіватися на здійснення заповітного бажання та добробут у родині.

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