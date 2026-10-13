Яке церковне свято в Україні 20 жовтня

Церковне свято 20 жовтня / © pexels.com

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20 жовтня (2 листопада), в православному календарі день пам’яті великомученика Артемія. Святий Артемій жив у IV столітті, за часів, коли становище християн у Римській імперії стрімко змінювалося. За церковним переказом, він був воєначальником за правління імператора Костянтина Великого та його сина Констанція II.

Артемій зробив успішну військову кар’єру й отримав високу посаду. У житіях святого його називають правителем Єгипту та Александрії. Своє становище він використовував не лише для державної служби, а й для підтримки християнської віри.

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З ім’ям Артемія також пов’язують перенесення мощей апостолів Андрія Первозванного та Луки до Константинополя. Ця подія мала велике значення для тогочасного християнського світу.

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Життя Артемія кардинально змінилося після приходу до влади імператора Юліана, якого в християнській традиції називають Відступником.

Юліан був вихований як християнин, однак після отримання імператорської влади відмовився від християнства та намагався відродити традиційну римську язичницьку релігію. За його правління становище християн значно погіршилося.

Саме в цей період Артемій відкрито виступив на захист своєї віри.

За церковним переказом, коли Артемій перебував в Антіохії, він дізнався про катування християн. Воєначальник не став мовчати, попри те, що чудово розумів можливі наслідки. Він відкрито засудив дії імператора та заявив про свою відданість Христу.

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Юліан наказав позбавити Артемія військових почестей та піддати його жорстоким тортурам. Від святого вимагали зректися християнської віри та принести жертву язичницьким богам.

Однак Артемій відмовився.

Згідно з житієм, навіть під час тяжких катувань він продовжував молитися та не відступив від своїх переконань. Зрештою імператор наказав стратити його. Великомученика обезголовили в Антіохії приблизно 362 року.

Саме непохитність перед стражданнями і смертю стала причиною особливого шанування Артемія серед християн. Церква називає його великомучеником — так традиційно вшановують святих, які зазнали особливо тяжких страждань за віру.

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За церковним переказом, після страти тіло Артемія забрала християнка на ім’я Ариста. Згодом його мощі були перенесені до Константинополя, де стали об’єктом особливого шанування.

У християнській традиції святого Артемія вважали чудотворцем і заступником людей, які страждають від різних недуг. Відомості про чудеса, пов’язані з його мощами, поширювалися у Візантійській імперії протягом наступних століть.

Особливе шанування великомученика існувало в Константинополі, а пізніше поширилося серед православних християн інших країн.

Церковне свято в Україні 20 жовтня за старим календарем

За старим календарем 20 жовтня в Україні вшановували пам’ять мучеників Сергія і Вакха. Вони обіймали високі посади й користувалися прихильністю правителя, але таємно сповідували християнство. Коли стало відомо про їхню віру, Сергія і Вакха змушували принести жертви язичницьким богам. Вони відмовилися, за що були позбавлені військових звань і піддані тортурам. Вакх помер від побоїв, а Сергія після тяжких катувань відвезли до міста Ресафа на території сучасної Сирії, де його стратили через усічення голови.

Прикмети 20 жовтня

Народні прикмети 20 жовтня / © pexels.com

Тепло й сонячно 20 жовтня — вважалося, що тепла погода протримається ще близько трьох тижнів.

Випав сніг, але на деревах ще багато листя — справжня зима прийде нескоро, а сніг може швидко розтанути.

Дуб і береза ще не скинули все листя — чекали на морозну зиму.

Що не можна робити 20 жовтня

Цього дня намагалися не сваритися, не кричати на близьких і особливо уважно стежити за своїми словами. Вірили, що необережна або образлива фраза може стати причиною тривалого конфлікту. Не схвалювали й надто гучних веселощів. Також радили не зосереджуватися на поганих думках, не згадувати давні образи та не налаштовувати себе на негатив.

Що можна робити 20 жовтня

За народними звичаями, 20 жовтня варто присвятити господарству та підготовці оселі до холодної пори. Наші предки вірили, що результати праці цього дня будуть довговічними й прослужать щонайменше до весни. Тому господині поповнювали запаси на зиму, квасили капусту та робили різноманітні заготівлі. Також день вважали вдалим для невеликого ремонту в будинку, впорядкування подвір’я та лагодження господарських будівель.

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