Яке церковне свято в Україні 12 жовтня

Церковне свято 12 жовтня / © pexels.com

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12 жовтня (25 жовтня), в православному календарі день пам’яті мучеників Прова, Тараха та Андроніка. Згідно з християнським переданням, мученики походили з різних місцевостей і відрізнялися за віком та становищем.

Тарах був найстаршим із трьох. Він походив із Клавдіополя в Ісаврії та служив воїном. Згодом залишив військову службу. Під час допитів Тарах відкрито називав себе християнином і відмовлявся приносити жертви язичницьким богам.

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Пров походив із міста Сіде в Памфілії. Він також сповідував християнство і, опинившись перед суддями, не погодився відмовитися від своєї віри навіть заради порятунку життя.

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Андронік був наймолодшим із трьох мучеників. Він походив із відомої родини в Ефесі. Молодість Андроніка стала одним із приводів, яким судді намагалися скористатися, переконуючи його відмовитися від християнства. Однак він залишився непохитним.

Тараха, Прова та Андроніка заарештували під час гонінь на християн. Їх привели на суд, де вимагали виконати наказ влади та принести жертви язичницьким богам.

У ті часи така відмова розглядалася не лише як релігійний вибір, а й як непокора державній владі. Християнам пропонували уникнути покарання, якщо вони погодяться виконати язичницький обряд.

Проте всі троє відмовилися.

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У житійному переказі збереглися описи кількох допитів мучеників. Їх переводили з одного міста до іншого, знову приводили перед суддями та намагалися змусити зректися Христа. Але ані погрози, ані обіцянки не змінили їхнього рішення.

Тараха, Прова та Андроніка заарештували під час гонінь на християн. Їх привели на суд, де вимагали виконати наказ влади та принести жертви язичницьким богам.

У ті часи така відмова розглядалася не лише як релігійний вибір, а й як непокора державній владі. Християнам пропонували уникнути покарання, якщо вони погодяться виконати язичницький обряд.

Проте всі троє відмовилися.

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У житійному переказі збереглися описи кількох допитів мучеників. Їх переводили з одного міста до іншого, знову приводили перед суддями та намагалися змусити зректися Христа. Але ані погрози, ані обіцянки не змінили їхнього рішення.

Церковне свято 12 жовтня — день пам’яті преподобного Косми

Преподобний Косма жив у давні часи, коли чернецтво вже посідало важливе місце у християнському світі. Від юності він прагнув духовного життя, уникав надмірної прив’язаності до матеріальних благ та багато часу присвячував молитві.

Святий обрав шлях чернецтва, бажаючи цілковито присвятити себе Богові. Для нього це означало не лише відмову від звичного мирського життя, але й постійну внутрішню працю над собою.

Косма дотримувався посту, молився, намагався жити скромно та допомагати людям. Особливого значення він надавав смиренню, вважаючи його однією з головних чеснот християнина.

Значну частину свого життя преподобний провів у молитві та усамітненні. Він прагнув уникати слави й почестей, натомість зосереджувався на духовному житті.

За церковним переданням, Косма вирізнявся суворим способом життя. Він обмежував себе в їжі, багато молився та намагався приборкувати власні бажання. Такі подвиги в християнській традиції розглядалися не як самоціль, а як спосіб звільнитися від надмірної залежності від земних речей і зосередитися на духовному.

Водночас преподобний не залишався байдужим до інших людей. До нього зверталися по духовну пораду, підтримку та молитву.

Церковне свято в Україні 12 жовтня за старим календарем

За старим календарем 12 жовтня в Україні вшановували пам’ять преподобного Феофана Милостивого. Він був відомий своєю добротою, гостинністю та особливою турботою про бідних і нужденних. Святий приймав мандрівників, допомагав людям, які опинилися у скруті, та щедро ділився з ними своїм майном. Згодом Феофан сам залишився майже без засобів для життя, однак не шкодував про зроблене добро. Наприкінці життя він тяжко захворів і мужньо переносив страждання.

Прикмети 12 жовтня

Народні прикмети 12 жовтня / © pexels.com

Якщо ніч ясна і зоряна — осінь буде сухою та погожою, а наступного року очікували гарного врожаю.

Вечірній або нічний туман віщує теплу погоду найближчими днями та відсутність сильних заморозків.

Якщо дерева вкрилися інеєм — день буде ясним і сонячним.

Що не можна робити 12 жовтня

Наші предки намагалися уникати суперечок, образ і з’ясування стосунків: вірили, що конфлікт може започаткувати тривалу смугу неприємностей. Господарські клопоти, пов’язані з прибиранням, також радили перенести — за повір’ям, разом зі сміттям можна було ненароком «винести» з оселі добробут та удачу.

Що можна робити 12 жовтня

У народному календарі цей день отримав назву Андрон Звіздар. Її пов’язували зі святим Андроном, пам’ять якого припадає на цю дату. Наші предки вважали його знавцем небесних світил, тому здавна цього дня було заведено спостерігати за зоряним небом і за ним намагатися передбачити майбутнє.

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