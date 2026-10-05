Какой церковный праздник в Украине 12 октября

Церковный праздник 12 октября / © pexels.com

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12 октября (25 октября), в православном календаре день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника. Согласно христианскому преданию, мученики происходили из разных местностей и отличались по возрасту и положению.

Тарах был самым старшим из трех. Он происходил из Клавдиополя в Исаврии и служил воином. Впоследствии оставил военную службу. Во время допросов Тарах открыто называл себя христианином и отказывался приносить жертвы языческим богам.

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Пров происходил из города Сиде в Памфилии. Он также исповедовал христианство и, оказавшись перед судьями, не согласился отказаться от своей веры даже ради спасения жизни.

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Андроник был самым молодым из трех мучеников. Он происходил из известной семьи в Эфесе. Молодость Андроника стала одним из поводов, которым судьи пытались воспользоваться, убеждая его отказаться от христианства. Однако он остался непреклонен.

Тараха, Прова и Андроника были арестованы во время гонений на христиан. Их привели в суд, где требовали выполнить приказ власти и принести жертвы языческим богам.

В то время такой отказ рассматривался не только как религиозный выбор, но и как неповиновение государственной власти. Христианам предлагали избежать наказания, если они согласятся совершить языческий обряд.

Однако все трое отказались.

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В житийном предании сохранились описания нескольких допросов мучеников. Их переводили из одного города в другой, снова приводили перед судьями и пытались заставить отречься от Христа. Но ни угрозы, ни обещания не изменили их решение.

Тараха, Прова и Андроника были арестованы во время гонений на христиан. Их привели в суд, где требовали выполнить приказ власти и принести жертвы языческим богам.

В то время такой отказ рассматривался не только как религиозный выбор, но и как неповиновение государственной власти. Христианам предлагали избежать наказания, если они согласятся совершить языческий обряд.

Однако все трое отказались.

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В житийном предании сохранились описания нескольких допросов мучеников. Их переводили из одного города в другой, снова приводили перед судьями и пытались заставить отречься от Христа. Но ни угрозы, ни обещания не изменили их решение.

Церковный праздник 12 октября — день памяти преподобного Космы.

Преподобный Косма жил в древности, когда монашество уже занимало важное место в христианском мире. От юности он стремился к духовной жизни, избегал чрезмерной привязанности к материальным благам и много времени посвящал молитве.

Святой избрал путь монашества, желая полностью посвятить себя Богу. Для него это означало не только отказ от привычной мирской жизни, но и постоянный внутренний труд над собой.

Косма соблюдал пост, молился, старался жить скромно и помогать людям. Особое значение он придавал смирению, считая его одной из главных добродетелей христианина.

Значительную часть своей жизни преподобный провел в молитве и уединении. Он стремился избегать славы и почестей, сосредотачиваясь на духовной жизни.

По церковному преданию, Косма отличался строгим образом жизни. Он ограничивал себя в еде, много молился и старался укротить собственные желания. Подобные подвиги в христианской традиции рассматривались не как самоцель, а как способ освободиться от чрезмерной зависимости от земных вещей и сосредоточиться на духовном.

В то же время, преподобный не оставался равнодушным к другим людям. К нему обращались за духовным советом, поддержкой и молитвой.

Церковный праздник в Украине 12 октября по старому календарю

По старому календарю 12 октября в Украине чтили память преподобного Феофана Милостивого. Он был известен своей добротой, гостеприимством и особой заботой о бедных и нуждающихся. Святой принимал путешественников, помогал людям, оказавшимся в затруднении, и щедро делился с ними своим имуществом. Впоследствии Феофан сам остался почти без средств к жизни, однако не жалел о содеянном добре. В конце жизни он тяжело заболел и мужественно переносил страдания.

Приметы 12 октября

Народные приметы 12 октября / © pexels.com

Если ночь ясная и звездная — осень будет сухой и погожий, а в следующем году ждали хорошего урожая.

Вечерний или ночной туман предвещает теплую погоду в ближайшие дни и отсутствие сильных заморозков.

Если деревья покрылись инеем — день будет ясным и солнечным.

Что нельзя делать 12 октября

Наши предки пытались избегать споров, оскорблений и выяснения отношений: верили, что конфликт может положить начало длительной полосе неприятностей. Хозяйственные заботы, связанные с уборкой, также советовали перенести — по поверью, вместе с мусором можно было ненароком «вынести» из дома благополучие и удачу.

Что можно делать 12 октября

В народном календаре этот день получил название Андрон Звездочет. Ее связывали со святым Андроном, память которого выпадает на эту дату. Наши предки считали его знатоком небесных светил, поэтому в этот день было заведено наблюдать за звездным небом и за ним пытаться предсказать будущее.

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