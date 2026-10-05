Какой праздник 12 октября 2026 года / © ТСН

Реклама

12 октября 2026 года — понедельник. 1691-й день войны в Украине.

Какой праздник 12 октября

12 октября верующие празднуют День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника / © pexels.com

12 октября верующие празднуют День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника. Тарах был пожилым римским воином, Пров — уроженцем Сиде в Памфилии, а Андроник — молодым христианином из Эфеса. Их арестовали в Киликии и потребовали принести жертвы языческим богам. Все трое отказались отречься от Христа. По преданию, мучеников неоднократно допрашивали и жестоко пытали, но они оставались непоколебимыми в вере. В конце концов их отдали на растерзание диким зверям, а когда те не причинили им вреда, святых убили мечами.

Реклама

12 октября в Украине празднуют День военного капеллана / © КМДА

12 октября в Украине празднуют День военного капеллана. Эта дата связана с днем памяти святого Мартина Милостивого (Турского), традиционно считающегося покровителем военных капелланов. После перехода украинских церквей на новый календарь день его памяти сместился с 25 на 12 октября. Военные капелланы — это священнослужители, которые находятся рядом с военными и обеспечивают их духовную и религиозную поддержку. Они совершают богослужения и молитвы, общаются с бойцами, помогают переживать потери, страх и тяжелые обстоятельства войны, поддерживают раненых и семьи военнослужащих. История такого служения в Украине достигает княжеских и казацких времен; капелланы также служили в войсках УНР и УПА.

Реклама

12 октября Всемирный день экономиста / © pexels.com

Также 12 октября Всемирный день экономиста. Праздник посвящен специалистам, исследующим экономические процессы, работающим с финансами, прогнозированием, планированием и анализом. Экономисты помогают оценивать состояние экономики, анализировать инфляцию, занятость, доходы, производство и торговлю, прогнозировать последствия экономических решений. Их работа необходима как государственным учреждениям и международным организациям, так и банкам, предприятиям и исследовательским центрам.

12 октября День Колумба / © pexels.com

А еще 12 октября День Колумба. Выпадает на второй понедельник октября. Колумб отправился в плавание под флагом испанской короны, стремясь найти западный морской путь в Азию. 12 октября его экспедиция достигла одного из островов Багамского архипелага. При этом Колумб не был первым европейцем в Америке: примерно за пять веков до него в Северную Америку добрались скандинавские мореплаватели, а сами американские континенты тысячелетиями были заселены коренными народами.

12 октября празднуют Международный день крика в момент разочарования / © pexels.com

12 октября празднуют Международный день крика в момент разочарования. Идея дня очень проста: людям предлагают символически избавиться от накопившегося раздражения и стресса, одновременно покричав в течение примерно 30 секунд. Конечно, делать это советуют там, где крик не испугает и не беспокоит других.

12 октября Всемирный день борьбы с артритом / © pexels.com

Также 12 октября Всемирный день борьбы с артритом. Его главная цель — повысить осведомленность об артрите и других ревматических и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также привлечь внимание к важности своевременной диагностики и лечения. Инициатива началась в 1996 году при участии организации Arthritis and Rheumatism International. Сегодня информационные кампании к этой дате поддерживают, в частности, Европейский альянс ассоциаций ревматологов (EULAR).

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров