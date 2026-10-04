Какой праздник 11 октября 2026 года / © ТСН

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11 октября 2026 года — воскресенье. 1690-й день войны в Украине.

Какой праздник 11 октября

11 октября верующие празднуют День памяти апостола Филиппа, диакона / © pexels.com

11 октября верующие празднуют День памяти апостола Филиппа, диакона. Филипп был одним из семи служителей, избранных первой христианской общиной в Иерусалиме для помощи нуждающимся. Традиционно их называют первыми диаконами, хотя сам текст Деяний прямо не использует по отношению к ним этот титул. После преследований христиан Филипп отправился в Самарию, где проповедовал Христа, и многие приняли его известие. Самый известный эпизод его жизни — встреча с эфиопским вельможей, который читал пророка Исайю. Филипп объяснил ему Писание, рассказал об Иисусе и после этого окрестил его.

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11 октября в Украине празднуют День художника / © pexels.com

11 октября в Украине празднуют День художника. Выпадает на второе воскресенье октября. Праздник был официально установлен в Украине в 1998 году указом президента в поддержку инициативы Союза художников Украины. Оно призвано подчеркнуть роль изобразительного искусства в развитии украинской культуры, сохранении национальных традиций и культурного наследия.

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11 октября Международный день девочек / © pexels.com

Также 11 октября Международный день девочек. Это день, посвященный правам девушек, их возможностям и проблемам, с которыми они сталкиваются в разных странах. Праздник был введен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011, а впервые его отпраздновали 11 октября 2012 года. Главная цель Международного дня девочек — привлечь внимание к обеспечению равного доступа к образованию и медицине, защите от насилия и дискриминации, принудительным и ранним бракам, а также возможностям девушек принимать полноценное участие в общественной жизни.

11 октября День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины / © КМДА

А еще 11 октября – День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины. Праздник был установлен Указом Президента Украины №1178/2004 от 5 октября 2004 года. Его ввели, отмечая вклад работников санитарно эпидемиологической службы в обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения.

11 октября празднуют День профессиональных союзов Украины / © unsplash.com

11 октября празднуют День профессиональных союзов Украины. Выпадает на второе воскресенье октября. Праздник был установлен Указом Президента Украины от 18 июня 2024 года № 327/2024. В указе отмечается важную роль профсоюзов в защите трудовых и социально-экономических прав и интересов работников. Профессиональные союзы — это добровольные организации, объединяющие людей, связанных общими профессиональными или трудовыми интересами. Среди основных направлений их деятельности — защита прав работников, представительство их интересов в отношениях с работодателями и органами власти, участие в коллективных переговорах и разрешении трудовых споров.

11 октября Международный день каминг-аута / © pexels.com

Также 11 октября – Международный день каминг-аута. Дата возникла в США в 1988 году. Ее основали психолог Роберт Айхберг и активистка Джин О’Лири. Для празднования выбрали 11 октября — годовщину Второго национального марша в Вашингтоне за права лесбиянок и геев, который состоялся 11 октября 1987 года.

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