Яке свято 11 жовтня 2026 року / © ТСН

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11 жовтня 2026 року — неділя. 1690-й день війни в Україні.

Яке свято 11 жовтня

11 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола Филипа, диякона / © pexels.com

11 жовтня віряни святкують День пам’яті апостола Филипа, диякона. Филип був одним із семи служителів, обраних першою християнською громадою в Єрусалимі для допомоги нужденним. Традиційно їх називають першими дияконами, хоча сам текст Діянь прямо не використовує щодо них цей титул. Після переслідувань християн Филип вирушив до Самарії, де проповідував Христа, і багато людей прийняли його звістку. Найвідоміший епізод його життя — зустріч з ефіопським вельможею, який читав пророка Ісаю. Филип пояснив йому Писання, розповів про Ісуса і після цього охрестив його.

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11 жовтня в Україні святкують День художника / © pexels.com

11 жовтня в Україні святкують День художника. Припадає на другу неділю жовтня. Свято було офіційно встановлене в Україні 1998 року указом президента на підтримку ініціативи Спілки художників України. Воно покликане підкреслити роль образотворчого мистецтва у розвитку української культури, збереженні національних традицій та культурної спадщини.

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11 жовтня Міжнародний день дівчаток / © pexels.com

Також 11 жовтня Міжнародний день дівчаток. Це день, присвячений правам дівчат, їхнім можливостям та проблемам, з якими вони стикаються в різних країнах світу. Свято було запроваджене Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 2011 року, а вперше його відсвяткували 11 жовтня 2012 року. Головна мета Міжнародного дня дівчаток — привернути увагу до забезпечення рівного доступу до освіти й медицини, захисту від насильства та дискримінації, примусових і ранніх шлюбів, а також до можливостей дівчат брати повноцінну участь у суспільному житті.

11 жовтня День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України / © КМДА

А ще 11 жовтня День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України. Свято було встановлене Указом Президента України № 1178/2004 від 5 жовтня 2004 року. Його запровадили, відзначаючи внесок працівників санітарно-епідеміологічної служби у забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

11 жовтня святкують День професійних спілок України / © unsplash.com

11 жовтня святкують День професійних спілок України. Припадає на другу неділю жовтня. Свято встановили Указом Президента України від 18 червня 2024 року № 327/2024. В указі наголошується на важливій ролі профспілок у захисті трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників. Професійні спілки — це добровільні організації, які об’єднують людей, пов’язаних спільними професійними або трудовими інтересами. Серед основних напрямів їхньої діяльності — захист прав працівників, представництво їхніх інтересів у відносинах із роботодавцями та органами влади, участь у колективних переговорах і вирішенні трудових спорів.

11 жовтня Міжнародний день камінг-ауту / © pexels.com

Також 11 жовтня Міжнародний день камінг-ауту. Дата виникла у США 1988 року. Її заснували психолог Роберт Айхберг та активістка Джин О’Лірі. Для відзначення обрали 11 жовтня — річницю Другого національного маршу у Вашингтоні за права лесбійок і геїв, який відбувся 11 жовтня 1987 року.

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