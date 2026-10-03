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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Яке 10 жовтня свято — все про цей день, яке церковне свято

10 жовтня, День працівників стандартизації та метрології України. Віряни вшановують пам’ять мучеників Євлампія та Євлампії, сестри його. До Нового року залишилося 87 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Яке свято 10 жовтня 2026 року

Яке свято 10 жовтня 2026 року / © ТСН

10 жовтня 2026 року — субота. 1689-й день війни в Україні.

Яке свято 10 жовтня

10 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії, сестри його / © unsplash.com

10 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії, сестри його / © unsplash.com

10 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії, сестри його. Євлампій жив у Нікомидії. Коли почалися переслідування християн, він не зрікся Христа, за що його схопили й піддали тяжким тортурам. Дізнавшись про страждання брата, Євлампія сама прийшла до суду, відкрито назвала себе християнкою і вирішила розділити його долю.

10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології / © pexels.com

10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології / © pexels.com

10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології. Свято було встановлене Указом Президента України 2002 року. Робота цих спеціалістів часто залишається непомітною, але має велике значення: вони дбають про те, щоб вимірювання були точними, продукція відповідала встановленим стандартам, а результати перевірок були надійними. Це стосується практично всіх сфер — промисловості, медицини, торгівлі, будівництва, енергетики та науки.

10 жовтня Всесвітній день психічного здоров’я або ментального здоров’я / © pexels.com

10 жовтня Всесвітній день психічного здоров’я або ментального здоров’я / © pexels.com

Також 10 жовтня Всесвітній день психічного здоров’я або ментального здоров’я. Головна мета цього дня — підвищувати обізнаність про психічне здоров’я, зменшувати стигматизацію людей із психічними розладами та нагадувати про важливість доступної психологічної й психіатричної допомоги.

10 жовтня Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги / © pexels.com

10 жовтня Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги / © pexels.com

А ще 10 жовтня Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги. Паліативна допомога спрямована не стільки на лікування самої хвороби, скільки на полегшення болю та інших важких симптомів, психологічну, соціальну й духовну підтримку людини, а також допомогу її родині. Вона може надаватися не лише наприкінці життя, а й паралельно з основним лікуванням. Хоспіс — це заклад або служба, де особливу увагу приділяють комфорту та якості життя невиліковно хворих людей. Головний принцип такої допомоги — людина має право на гідність, турботу, полегшення страждань і підтримку близьких навіть у найскладніший період життя.

10 жовтня святкують Міжнародний день африканських пінгвінів / © pexels.com

10 жовтня святкують Міжнародний день африканських пінгвінів / © pexels.com

10 жовтня святкують Міжнародний день африканських пінгвінів. Це єдиний вид пінгвінів, який природно розмножується в Африці. Він мешкає переважно на узбережжях і островах Південної Африки та Намібії. Африканських пінгвінів легко впізнати за чорно-білим забарвленням і рожевими ділянками шкіри над очима. А через характерні звуки, схожі на крик віслюка, англійською їх колись називали jackass penguins.

10 жовтня Всесвітній день мігруючих птахів / © pexels.com

10 жовтня Всесвітній день мігруючих птахів / © pexels.com

Також 10 жовтня Всесвітній день мігруючих птахів. Головна мета цього дня — нагадати, що для виживання перелітних птахів необхідно зберігати не лише місця їхнього гніздування, а й водно-болотні угіддя, місця відпочинку та зимівлі вздовж усього маршруту. Серед основних загроз — знищення природних середовищ, забруднення, зміна клімату, незаконне полювання та зіткнення з різними спорудами.

10 жовтня Всесвітній день музики / © pexels.com

10 жовтня Всесвітній день музики / © pexels.com

А ще 10 жовтня Всесвітній день музики. Традиційно цього дня музиканти виступають на вулицях, площах, у парках, кафе та інших громадських місцях, а багато концертів проводять безкоштовно. До святкування долучаються як професійні виконавці, так і аматори.

10 жовтня святкують Всесвітній день пішої ходи / © pexels.com

10 жовтня святкують Всесвітній день пішої ходи / © pexels.com

10 жовтня святкують Всесвітній день пішої ходи. Головна ідея дня — заохотити людей більше рухатися у повсякденному житті. Для ходьби не потрібні спеціальні тренажери чи складна підготовка: достатньо зручного взуття та безпечного маршруту. Регулярна ходьба допомагає підтримувати здоров’я серця і судин, м’язів та кісток, а також може позитивно впливати на настрій, сон і загальне самопочуття. Навіть невеликі прогулянки протягом дня додають фізичної активності.

10 жовтня Всесвітній день боротьби проти смертної кари / © pexels.com

10 жовтня Всесвітній день боротьби проти смертної кари / © pexels.com

Також 10 жовтня Всесвітній день боротьби проти смертної кари. Головна мета цього дня — привернути увагу до застосування смертної кари у світі, умов утримання засуджених до страти та ризику судових помилок, наслідки яких у таких справах є незворотними.

10 жовтня Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин / © pexels.com

10 жовтня Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин / © pexels.com

А ще 10 жовтня Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин. Особливо небезпечними дороги є для їжаків, лисиць, зайців, оленів, земноводних та інших диких тварин, чиї природні території перетинають автомобільні шляхи. ДТП із великими тваринами становлять небезпеку також для водіїв і пасажирів.

10 жовтня святкують Всесвітній день бездомних / © pexels.com

10 жовтня святкують Всесвітній день бездомних / © pexels.com

10 жовтня святкують Всесвітній день бездомних. Ініціатива виникла 2010 року, щоб привернути увагу до проблем людей, які не мають постійного й безпечного житла. Головна мета цього дня — підвищувати обізнаність про бездомність і заохочувати громади допомагати людям, які опинилися без житла. Йдеться не лише про тимчасовий притулок, а й про доступ до медичної та психологічної допомоги, харчування, документів, роботи й соціальних послуг.

10 жовтня Всесвітній день каші / © pexels.com

10 жовтня Всесвітній день каші / © pexels.com

Також 10 жовтня Всесвітній день каші. Дата має особливий зв’язок із Малаві, де для багатьох школярів каша з кукурудзяного борошна є важливою частиною щоденного харчування. Благодійні програми забезпечують дітей їжею у школах, одночасно заохочуючи їх регулярно відвідувати заняття.

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