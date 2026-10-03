Яке свято 10 жовтня 2026 року / © ТСН

Реклама

10 жовтня 2026 року — субота. 1689-й день війни в Україні.

Яке свято 10 жовтня

10 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії, сестри його / © unsplash.com

10 жовтня віряни святкують День пам’яті мучеників Євлампія та Євлампії, сестри його. Євлампій жив у Нікомидії. Коли почалися переслідування християн, він не зрікся Христа, за що його схопили й піддали тяжким тортурам. Дізнавшись про страждання брата, Євлампія сама прийшла до суду, відкрито назвала себе християнкою і вирішила розділити його долю.

Реклама

10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології / © pexels.com

10 жовтня в Україні святкують День працівників стандартизації та метрології. Свято було встановлене Указом Президента України 2002 року. Робота цих спеціалістів часто залишається непомітною, але має велике значення: вони дбають про те, щоб вимірювання були точними, продукція відповідала встановленим стандартам, а результати перевірок були надійними. Це стосується практично всіх сфер — промисловості, медицини, торгівлі, будівництва, енергетики та науки.

Реклама

10 жовтня Всесвітній день психічного здоров’я або ментального здоров’я / © pexels.com

Також 10 жовтня Всесвітній день психічного здоров’я або ментального здоров’я. Головна мета цього дня — підвищувати обізнаність про психічне здоров’я, зменшувати стигматизацію людей із психічними розладами та нагадувати про важливість доступної психологічної й психіатричної допомоги.

10 жовтня Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги / © pexels.com

А ще 10 жовтня Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги. Паліативна допомога спрямована не стільки на лікування самої хвороби, скільки на полегшення болю та інших важких симптомів, психологічну, соціальну й духовну підтримку людини, а також допомогу її родині. Вона може надаватися не лише наприкінці життя, а й паралельно з основним лікуванням. Хоспіс — це заклад або служба, де особливу увагу приділяють комфорту та якості життя невиліковно хворих людей. Головний принцип такої допомоги — людина має право на гідність, турботу, полегшення страждань і підтримку близьких навіть у найскладніший період життя.

10 жовтня святкують Міжнародний день африканських пінгвінів / © pexels.com

10 жовтня святкують Міжнародний день африканських пінгвінів. Це єдиний вид пінгвінів, який природно розмножується в Африці. Він мешкає переважно на узбережжях і островах Південної Африки та Намібії. Африканських пінгвінів легко впізнати за чорно-білим забарвленням і рожевими ділянками шкіри над очима. А через характерні звуки, схожі на крик віслюка, англійською їх колись називали jackass penguins.

10 жовтня Всесвітній день мігруючих птахів / © pexels.com

Також 10 жовтня Всесвітній день мігруючих птахів. Головна мета цього дня — нагадати, що для виживання перелітних птахів необхідно зберігати не лише місця їхнього гніздування, а й водно-болотні угіддя, місця відпочинку та зимівлі вздовж усього маршруту. Серед основних загроз — знищення природних середовищ, забруднення, зміна клімату, незаконне полювання та зіткнення з різними спорудами.

Реклама

10 жовтня Всесвітній день музики / © pexels.com

А ще 10 жовтня Всесвітній день музики. Традиційно цього дня музиканти виступають на вулицях, площах, у парках, кафе та інших громадських місцях, а багато концертів проводять безкоштовно. До святкування долучаються як професійні виконавці, так і аматори.

10 жовтня святкують Всесвітній день пішої ходи / © pexels.com

10 жовтня святкують Всесвітній день пішої ходи. Головна ідея дня — заохотити людей більше рухатися у повсякденному житті. Для ходьби не потрібні спеціальні тренажери чи складна підготовка: достатньо зручного взуття та безпечного маршруту. Регулярна ходьба допомагає підтримувати здоров’я серця і судин, м’язів та кісток, а також може позитивно впливати на настрій, сон і загальне самопочуття. Навіть невеликі прогулянки протягом дня додають фізичної активності.

10 жовтня Всесвітній день боротьби проти смертної кари / © pexels.com

Також 10 жовтня Всесвітній день боротьби проти смертної кари. Головна мета цього дня — привернути увагу до застосування смертної кари у світі, умов утримання засуджених до страти та ризику судових помилок, наслідки яких у таких справах є незворотними.

10 жовтня Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин / © pexels.com

А ще 10 жовтня Всесвітній день обізнаності про дорожньо-транспортні пригоди за участю тварин. Особливо небезпечними дороги є для їжаків, лисиць, зайців, оленів, земноводних та інших диких тварин, чиї природні території перетинають автомобільні шляхи. ДТП із великими тваринами становлять небезпеку також для водіїв і пасажирів.

Реклама

10 жовтня святкують Всесвітній день бездомних / © pexels.com

10 жовтня святкують Всесвітній день бездомних. Ініціатива виникла 2010 року, щоб привернути увагу до проблем людей, які не мають постійного й безпечного житла. Головна мета цього дня — підвищувати обізнаність про бездомність і заохочувати громади допомагати людям, які опинилися без житла. Йдеться не лише про тимчасовий притулок, а й про доступ до медичної та психологічної допомоги, харчування, документів, роботи й соціальних послуг.

10 жовтня Всесвітній день каші / © pexels.com

Також 10 жовтня Всесвітній день каші. Дата має особливий зв’язок із Малаві, де для багатьох школярів каша з кукурудзяного борошна є важливою частиною щоденного харчування. Благодійні програми забезпечують дітей їжею у школах, одночасно заохочуючи їх регулярно відвідувати заняття.

Новини партнерів

Новини партнерів