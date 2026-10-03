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Росіяни поцілили біля будівлі міськради в Дніпрі (фото)
У ніч проти 3 жовтня російські війська атакували центр Дніпра — влучання зафіксували біля будівлі міської ради, а неподалік загорівся дах бізнес-центру.
У Дніпрі в ніч проти 3 жовтня зафіксували наслідки чергової російської атаки.
За попередньою інформацією, росіяни поцілили поблизу будівлі міської ради, зокрема в районі парковки.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок атаки у середмісті Дніпра загорівся дах бізнес-центру.
Рятувальники прибули на місце та локалізували пожежу.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Інформацію про масштаби пошкоджень та інші наслідки удару уточнюють.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Дніпро: з охопленої вогнем багатоповерхівки рятують людей, є поранені