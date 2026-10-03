Росіяни поцілили біля будівлі міськради в Дніпрі (фото)

Дніпро / © Борис Філатов

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У Дніпрі в ніч проти 3 жовтня зафіксували наслідки чергової російської атаки.

За попередньою інформацією, росіяни поцілили поблизу будівлі міської ради, зокрема в районі парковки.

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Внаслідок атаки у середмісті Дніпра загорівся дах бізнес-центру.

Рятувальники прибули на місце та локалізували пожежу.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Інформацію про масштаби пошкоджень та інші наслідки удару уточнюють.

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Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Дніпро: з охопленої вогнем багатоповерхівки рятують людей, є поранені

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