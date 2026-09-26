Яке церковне свято в Україні 3 жовтня

Церковне свято 3 жовтня / © unsplash.com

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3 жовтня (16 жовтня), в православному календарі день пам’яті священномученика Діонісія Ареопатіга. Про Діонісія згадує книга Діянь святих апостолів. Під час перебування в Афінах апостол Павло побачив місто, сповнене язичницьких святинь. Розмовляючи з афінянами, він проповідував їм Бога, Який створив світ і все, що в ньому, та закликав людей до покаяння.

Особливо відомою стала промова апостола в Ареопазі. Павло звернув увагу на жертовник із написом «Невідомому Богові» й сказав, що саме Того, Кого афіняни, не знаючи, шанують, він їм проповідує.

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Церковне передання розповідає, що після свого навернення Діонісій став учнем апостола Павла. Згодом він був поставлений єпископом Афін і почав проповідувати християнську віру своїм співвітчизникам.

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Його життєвий шлях став прикладом того, що справжня мудрість не суперечить вірі. Діонісій був людиною знань, але зустріч із Євангелієм відкрила перед ним інший вимір пізнання — пізнання Бога не лише розумом, а всім життям.

У церковному переданні збереглася також розповідь про перебування Діонісія в Єрусалимі та його зустріч із Пресвятою Богородицею. Пізніші житійні оповіді пов’язують його і з чудесним зібранням апостолів під час Успіння Божої Матері. Ці відомості належать саме до церковної традиції, а не до свідчень книги Діянь.

Передання пов’язує останні роки його життя з Галлією, де святий продовжував навертати людей до християнства. За проповідь Христа він зазнав переслідувань і прийняв мученицьку смерть.

Водночас у життєписі святого необхідно розрізняти біблійне свідчення та пізнішу традицію. У західному християнстві Діонісія Ареопагіта протягом тривалого часу ототожнювали зі святим Діонісієм Паризьким, або Сен-Дені, мучеником Галлії. Сучасні історичні дослідження переважно розглядають їх як різних осіб. Тому подробиці місіонерської діяльності та мучеництва Діонісія Ареопагіта відомі насамперед із церковного передання.

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Церковне свято в Україні 3 жовтня за старим календарем

За старим календарем 3 жовтня в Україні вшановували пам’ять великомученика Євстафія Плакиди. За церковним переданням, Євстафій жив у II столітті та до прийняття християнства був римським воєначальником на ім’я Плакида. Під час полювання він побачив між рогами оленя образ розп’ятого Христа і почув Божественний голос. Після цього Плакида увірував у Христа, охрестився разом із родиною та отримав ім’я Євстафій.

Святий пережив тяжкі випробування: втратив майно, був розлучений із дружиною та дітьми, але не зрікся віри. Згодом сім’я дивовижним чином возз’єдналася. Коли Євстафій відмовився принести жертву язичницьким богам, його разом із дружиною та синами засудили на смерть. За житійним переданням, вони прийняли мученицьку кончину, залишившись вірними Христові.

Прикмети 3 жовтня

Народні прикмети 3 жовтня / © pexels.com

Північний вітер — до похолодання й наближення морозів.

Південний — до тепла та погожих днів.

Західний — до дощів і сирої погоди.

Що не можна робити 3 жовтня

Наші предки не залишали надовго відчиненими вікна. Існувало повір’я, що разом із холодним осіннім вітром до оселі можуть потрапити хвороби. Не поспішали також підбирати знайдені на вулиці монети чи купюри — вірили, що така знахідка здатна обернутися власними фінансовими втратами.

Що можна робити 3 жовтня

У народному календарі цей день відомий як Денис Зимовий. Таку назву пов’язували з наближенням холодної пори: на початку жовтня осіннє тепло поступово відступає, а наближення зими стає дедалі помітнішим. Наші предки вірили, що цього дня особливо активними стають так звані «осінні лихоманки» — нечисті сили, яким приписували здатність приносити людям різні недуги.

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