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Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну зранку 26 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
Реактивний БпЛА з Полтавщини на Черкащину, курсом на/повз Драбів.
Реактивний БпЛА на Білу Церкву зі сходу.
Миколаївщина: реактивні БпЛА на Вознесенськ з півдня.
Київщина: реактивний БпЛА на Ірпінь/Бучу з півдня.
Дніпропетровщина: група реактивних БпЛА повз Софіївку, курс західний.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини (Вилкове).
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські «Шахеди» вдарили по лікарні та підстанціях швидкої допомоги у Запоріжжі.
Ми раніше інформували, що у трьох районах Київської області через ранкову атаку ворожих безпілотників пошкоджено 11 цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.