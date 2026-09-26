Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну зранку 26 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

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Реактивний БпЛА з Полтавщини на Черкащину, курсом на/повз Драбів.

Реактивний БпЛА на Білу Церкву зі сходу.

Миколаївщина: реактивні БпЛА на Вознесенськ з півдня.

Київщина: реактивний БпЛА на Ірпінь/Бучу з півдня.

Дніпропетровщина: група реактивних БпЛА повз Софіївку, курс західний.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини (Вилкове).

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські «Шахеди» вдарили по лікарні та підстанціях швидкої допомоги у Запоріжжі.

Ми раніше інформували, що у трьох районах Київської області через ранкову атаку ворожих безпілотників пошкоджено 11 цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.

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