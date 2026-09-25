РФ зрання вдарила по великому обласному центру: "прилетіло" по медзакладу – там пожежа, є поранений

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

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Росіяни зранку атакували Запоріжжя. Після влучання в одному з медичних закладів виникла пожежа.

Про це повідомили в ОВА.

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«Є влучання по обʼєктах міста. В одному з медичних закладів виникла пожежа. Попередньо, внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя поранений чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу. У медзакладі, який постраждав від ранкової атаки, евакуювали п’ятьох людей», — зазначив т.в.о очільника ОВА Михайло Семікін.

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Фото з місця ворожої атаки

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок.

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