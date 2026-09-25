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РФ зрання вдарила по великому обласному центру: "прилетіло" по медзакладу – там пожежа, є поранений
У медичному закладі виникла пожежа, відомо про одного пораненого.
Росіяни зранку атакували Запоріжжя. Після влучання в одному з медичних закладів виникла пожежа.
Про це повідомили в ОВА.
«Є влучання по обʼєктах міста. В одному з медичних закладів виникла пожежа. Попередньо, внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя поранений чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу. У медзакладі, який постраждав від ранкової атаки, евакуювали п’ятьох людей», — зазначив т.в.о очільника ОВА Михайло Семікін.
Фото з місця ворожої атаки
Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок.