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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1509
Час на прочитання
1 хв

РФ зрання вдарила по великому обласному центру: "прилетіло" по медзакладу – там пожежа, є поранений

У медичному закладі виникла пожежа, відомо про одного пораненого.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Запорізька ОВА

Росіяни зранку атакували Запоріжжя. Після влучання в одному з медичних закладів виникла пожежа.

Про це повідомили в ОВА.

«Є влучання по обʼєктах міста. В одному з медичних закладів виникла пожежа. Попередньо, внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя поранений чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу. У медзакладі, який постраждав від ранкової атаки, евакуювали п’ятьох людей», — зазначив т.в.о очільника ОВА Михайло Семікін.

Фото з місця ворожої атаки

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок.

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