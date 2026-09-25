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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2473
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Зрання РФ вдарила по будинках великого обласного центру: перші деталі

В Одесі вкотре оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Зранку 25 вересня російська армія атакувала Одесу. В обласному центрі сталися вибухи. Місто затягнуло димом.

Що відомо про атаку, читайте на сайті ТСН.ua.

Від опівночі в Одеському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Крайня, жовтого рівня, розпочалася о 07:05. Військові попереджали про реактивні БпЛА. Менші ніж за пів години стався вибух. Місцеві медіа пишуть про сильний дим в одному з районів Одеси.

Атака на Одесу

Очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив атаку на місто.

«Пошкоджено приватні житлові будинки. Деталі з’ясовуємо», — наголосив чиновник.

Нагадаємо, минулої ночі, 24 вересня, Одеса також перебувала під атакою росіян. Зокрема, у місті було пошкоджено медзаклад і десятки будинків.

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