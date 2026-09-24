Роботи ППО. / © Associated Press

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Масована атака Росії на Україну триває. Вночі проти 24 вересня ворог запустив ударні дрони та балістичні ракети. Під прицілом балістики опинився Київ. Вранці повітряна тривога знову охопила низку областей, а в небі фіксують рух безпілотників, зокрема в напрямку західних регіонів.

Що відомо про російську атаку та де зараз пролітають ворожі цілі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Станом на 07:05 повітряна тривога охопила майже всю країну, за винятком кількох областей. Зокрема, західних — Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської.

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Повітряні сили попереджають про загрозу ударних БпЛА для Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Вінниччини, Хмельниччини, Черкащини та Рівненщини. За даними моніторів, у небі над регіонами десятки дронів.

Окрім того, безпілотники фіксують над Києвом. У столиці жовтий рівень небезпеки триває від 03:27.

Мапа тривог станом на 07:07 четверга, 24 вересня.

Де лунають вибухи

Місцеві Телеграм-канали пишуть про те, що близько 07:00 вибухи лунали у Рівному. Наразі офіційної інформації немає.

Окрім того, близько 06:45 гучно було у Луцьку. Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомив про роботу сил ППО.

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