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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5324
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1 хв

Після балістики — масований наліт дронів: під ударом захід, лунають перші вибухи — усе про атаку (мапа)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Роботи ППО.

Роботи ППО. / © Associated Press

Масована атака Росії на Україну триває. Вночі проти 24 вересня ворог запустив ударні дрони та балістичні ракети. Під прицілом балістики опинився Київ. Вранці повітряна тривога знову охопила низку областей, а в небі фіксують рух безпілотників, зокрема в напрямку західних регіонів.

Що відомо про російську атаку та де зараз пролітають ворожі цілі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Станом на 07:05 повітряна тривога охопила майже всю країну, за винятком кількох областей. Зокрема, західних — Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської.

Повітряні сили попереджають про загрозу ударних БпЛА для Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Вінниччини, Хмельниччини, Черкащини та Рівненщини. За даними моніторів, у небі над регіонами десятки дронів.

Окрім того, безпілотники фіксують над Києвом. У столиці жовтий рівень небезпеки триває від 03:27.

Мапа тривог станом на 07:07 четверга, 24 вересня.

Мапа тривог станом на 07:07 четверга, 24 вересня.

Де лунають вибухи

Місцеві Телеграм-канали пишуть про те, що близько 07:00 вибухи лунали у Рівному. Наразі офіційної інформації немає.

Окрім того, близько 06:45 гучно було у Луцьку. Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомив про роботу сил ППО.

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