Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться керувати автомобілем

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І якщо комусь це дається легко, то інші навчаються довго, але, зрештою, однаково не прагнуть сісти за кермо.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться керувати автомобілем.

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Рак

Раки бояться швидкості навіть тоді, коли за кермом сидять більш рішучі та сміливі люди, а про те, щоб самостійно керувати автомобілем, і йтися не може. Представники цього знака — за рідкісним винятком — намагаються користуватися громадським транспортом, адже він їздить неквапливо.

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Близнята

Близнята за кермом, як правило, впевнені в собі, але присутність на дорозі інших людей, які — на їхню думку — здатні на будь-які витівки, їх відверто лякає. Тому, щоб не стати жертвою чужої необачності та легковажності, вони намагаються уникати самостійного керування автомобілем.

Риби

Рибам — особливо якщо вони думають про приємні події в особистому житті — важко зосередитися на дорожній ситуації, через що вони часто в останню мить уникають непередбачених ситуацій. Не дивно, що їм набагато простіше зручно влаштуватися на задньому сидінні й думати про щось своє.

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