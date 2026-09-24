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- Астрологія
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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які бояться керувати автомобілем
Керування автомобілем — справа відповідальна, а іноді й відверто ризикована, тому не всі опановують це мистецтво.
І якщо комусь це дається легко, то інші навчаються довго, але, зрештою, однаково не прагнуть сісти за кермо.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які бояться керувати автомобілем.
Рак
Раки бояться швидкості навіть тоді, коли за кермом сидять більш рішучі та сміливі люди, а про те, щоб самостійно керувати автомобілем, і йтися не може. Представники цього знака — за рідкісним винятком — намагаються користуватися громадським транспортом, адже він їздить неквапливо.
Близнята
Близнята за кермом, як правило, впевнені в собі, але присутність на дорозі інших людей, які — на їхню думку — здатні на будь-які витівки, їх відверто лякає. Тому, щоб не стати жертвою чужої необачності та легковажності, вони намагаються уникати самостійного керування автомобілем.
Риби
Рибам — особливо якщо вони думають про приємні події в особистому житті — важко зосередитися на дорожній ситуації, через що вони часто в останню мить уникають непередбачених ситуацій. Не дивно, що їм набагато простіше зручно влаштуватися на задньому сидінні й думати про щось своє.
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