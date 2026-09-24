Президент Словаччини заявив, що припинення вогню в Україні ще далеко: до чого закликав світ

Петер Пеллегріні / © Associated Press

Реклама

Президент Словаччини Петер Пеллегріні застеріг міжнародну спільноту від ситуації, коли війни та силове вирішення конфліктів можуть стати звичною частиною світового порядку.

Про це він заявив під час виступу на загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, - пише Укрінформ.

Реклама

Окрему увагу словацький президент приділив війні Росії проти України, яка триває безпосередньо біля кордонів Словаччини.

Реклама

Пеллегріні назвав неприйнятними атаки на цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру України. Водночас він констатував, що припинення вогню поки не видно, а до стійкого миру ще далі.

Президент Словаччини закликав підтримувати дипломатичні ініціативи, здатні сприяти завершенню російської війни проти України та створенню безпечного майбутнього для країни.

Він також попередив про ширшу небезпеку: якщо застосування сили стане звичним для наступного покоління, можливості дипломатичного врегулювання конфліктів лише скорочуватимуться.

За словами Пеллегріні, держави мають відмовитися від логіки, за якою політичні проблеми можна вирішувати силою, зміною кордонів, порушенням суверенітету та міжнародних правил.

Реклама

Окремо він виступив за реформування ООН та Ради Безпеки, яка, на його думку, має краще відображати сучасний світ і надавати більше представництва регіонам, що нині недостатньо представлені.

Тим часом Україна готова зупинити далекобійні удари по РФ: президент Володимир Зеленський назвав умову

Новини партнерів