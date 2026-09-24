Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський попросив лідера США Дональда Трампа поговорити з китайським лідером, щоб той допоміг схилити Володимира Путіна до завершення війни та хоча б «деескалаційних кроків».

Про це повідомляє «НовиниLive».

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Йдеться, зокрема, про енергетику та зерно. Зеленський вважає, що такі кроки стали б реальною демонстрацією готовності Росії до деескалації.

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Також Зеленський сказав, що закон Ґрема може бути «дуже впливовим», якщо його використовувати.

Нагадаємо, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном Україна запропонувала залучити Пекін до тиску на Росію.

«Трамп матиме зустріч з керівником Китаю. Я сказав дуже відверто президенту, що міг би він також Сі якось до цього заохотити, щоб він звернувся до Путіна», — сказав Зеленський.

Зеленський не уточнив, яким саме має бути звернення китайського лідера до президента Росії. Водночас із його слів випливає, що Україна хотіла б бачити активнішу роль Пекіна у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни.

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