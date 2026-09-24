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Трамп дав важливу обіцянку Зеленському — про що йдеться
Київ розраховує, що Китай може використати свої контакти з Росією для впливу на позицію Кремля.
Президент України Володимир Зеленський попросив лідера США Дональда Трампа поговорити з китайським лідером, щоб той допоміг схилити Володимира Путіна до завершення війни та хоча б «деескалаційних кроків».
Про це повідомляє «НовиниLive».
Йдеться, зокрема, про енергетику та зерно. Зеленський вважає, що такі кроки стали б реальною демонстрацією готовності Росії до деескалації.
Також Зеленський сказав, що закон Ґрема може бути «дуже впливовим», якщо його використовувати.
Нагадаємо, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном Україна запропонувала залучити Пекін до тиску на Росію.
«Трамп матиме зустріч з керівником Китаю. Я сказав дуже відверто президенту, що міг би він також Сі якось до цього заохотити, щоб він звернувся до Путіна», — сказав Зеленський.
Зеленський не уточнив, яким саме має бути звернення китайського лідера до президента Росії. Водночас із його слів випливає, що Україна хотіла б бачити активнішу роль Пекіна у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни.