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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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398
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Трамп дав важливу обіцянку Зеленському — про що йдеться

Київ розраховує, що Китай може використати свої контакти з Росією для впливу на позицію Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попросив лідера США Дональда Трампа поговорити з китайським лідером, щоб той допоміг схилити Володимира Путіна до завершення війни та хоча б «деескалаційних кроків».

Про це повідомляє «НовиниLive».

Йдеться, зокрема, про енергетику та зерно. Зеленський вважає, що такі кроки стали б реальною демонстрацією готовності Росії до деескалації.

Також Зеленський сказав, що закон Ґрема може бути «дуже впливовим», якщо його використовувати.

Нагадаємо, напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном Україна запропонувала залучити Пекін до тиску на Росію.

«Трамп матиме зустріч з керівником Китаю. Я сказав дуже відверто президенту, що міг би він також Сі якось до цього заохотити, щоб він звернувся до Путіна», — сказав Зеленський.

Зеленський не уточнив, яким саме має бути звернення китайського лідера до президента Росії. Водночас із його слів випливає, що Україна хотіла б бачити активнішу роль Пекіна у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни.

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