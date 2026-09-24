Сі закликав США бути партнерами, а не суперниками: що сказав перед зустріччю з Трампом

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін на початку державного візиту до США закликав Вашингтон і Пекін відмовитися від сприйняття одне одного винятково як суперників.

Відповідну заяву він зробив після прибуття до Вашингтона 23 вересня, повідомляє Associated Press.

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"Китай і США мають бути партнерами, а не суперниками", — заявив Сі.

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За його словами, прагнення Китаю до "національного відродження" та гасло Дональда Трампа Make America Great Again можуть співіснувати, а дві держави здатні сприяти успіху одна одної.

Сі також закликав сторони рухатися назустріч одна одній і формувати стабільні відносини, в яких співпраця переважатиме, конкуренція залишатиметься контрольованою, а розбіжності — керованими.

Державний візит китайського лідера до США триватиме від 23 до 25 вересня. Сі прибув на запрошення президента США Дональда Трампа, який особисто зустрів його в аеропорту поблизу Вашингтона.

Формальні переговори Трампа і Сі заплановані на четвер. Очікується, що серед основних тем будуть торговельні відносини, технологічне суперництво та міжнародна безпека. AP також повідомляє, що сторони мають продовжити чинне торговельне перемир’я до 10 січня.

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