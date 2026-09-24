РФ вдарила по Києву під час розмови Зеленського з конгресменами про санкції: президент закликав США відповісти

Зеленський у США / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Російський балістичний удар по Києву в ніч проти 24 вересня припав на час зустрічі президента Володимира Зеленського з американськими конгресменами, під час якої сторони обговорювали санкційний тиск на Росію.

Про це Зеленський повідомив після зустрічі з представниками Конгресу США.

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"Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами ми обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції", — заявив президент.

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Зеленський пов’язав продовження російських ударів із недостатнім, на його думку, міжнародним тиском на Москву та закликав США посилити санкційні заходи. Раніше він уже обговорював із представниками Конгресу санкції проти Росії та потребу України у додаткових ракетах-перехоплювачах.

Окремо президент наголосив на потребі України в засобах для перехоплення балістичних ракет. Посилення протибалістичної оборони та забезпечення України ракетами до Patriot залишається одним із питань переговорів Києва з Вашингтоном.

Під час нічної атаки наслідки зафіксували в кількох районах Києва. Уламки пошкодили житлові та нежитлові об’єкти, зокрема будівлі в Дніпровському та Подільському районах.

За словами Зеленського, серед уражених об’єктів були житлові будинки, пологовий будинок, енергетична та логістична інфраструктура. Президент також повідомив про двох загиблих і постраждалих та зазначив, що в одній із будівель могли залишатися заблоковані люди.

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На зустрічі з американськими законодавцями Зеленський закликав реалізовувати санкційні механізми проти Росії та структур і держав, які допомагають їй отримувати доходи.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що РФ могла випустити до 22 ракет різних типів: оглядач розкрив склад нічної атаки

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