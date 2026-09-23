"На ракеті": Зеленський жорстко відповів, коли приїде до Москви

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Після виступу на Генеральній асамблеї ООН український президент Володимир Зеленський зіткнувся з провокаційним запитанням від представників російських медіа щодо можливих переговорів у столиці РФ. Відповідь глави держави виявилася максимально короткою та різкою.

Відео поширилося у ЗМІ.

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Після завершення офіційної частини заходу російські журналісти підійшли до українського лідера та запитали, коли той планує приїхати до Москви.

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У свою чергу Володимир Зеленський відповів різко.

«На ракеті», — саркастично відповів Зеленський.

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Нагадаємо, держсекретар США заявив про готовність Києва та Москви до обмеженого припинення вогню.

Раніше президент Володимир Зеленський після переговорів із Трампом повідомив, що Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить удари по українській енергетиці.

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Також Зеленський вкотре запевнив, що Україна готується до важкої зими, але в разі продовження російських атак на енергетику зробить її болісною і для самого агресора.

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