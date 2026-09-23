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Посланець Путіна летить до Нью-Йорка: що готують представники Трампа за лаштунками Генасамблеї ООН
Посланець президента Росії Кирило Дмитрієв вирушає до США, де на полях Генеральної асамблеї ООН має провести нові зустрічі з представниками адміністрації Дональда Трампа.
Перемовник кремлівського диктатора Кирило Дмитрієв вирушає до США, де має зустрітися зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими представниками американської адміністрації. Зустріч відбудеться у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН і стане продовженням контактів між Вашингтоном та Москвою щодо війни в Україні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з підготовкою переговорів.
Дмитрієв зустрінеться з представниками Трампа
За даними Reuters, візит Дмитрієва було погоджено з Володимиром Путіним. Одним із ключових співрозмовників російського представника буде Стів Віткофф, який бере участь у контактах адміністрації Трампа з Кремлем, а також Джаред Кушнер.
Очікується, що переговори пройдуть саме у Нью-Йорку, де цього тижня перебувають глави держав та інші високопосадовці через засідання Генеральної асамблеї ООН.
Поїздка стане продовженням переговорів у Москві
За словами джерел Reuters, нинішній візит має продовжити діалог після зустрічі американських представників із Володимиром Путіним у Кремлі на початку вересня.
Раніше Віткофф і Кушнер уже проводили переговори з російським президентом у Москві. Після цього вони вирушили до Києва для зустрічі з Зеленським, де обговорювали подальші кроки щодо переговорного процесу.
Яка мета нового візиту
Одне з джерел Reuters заявило, що мета поїздки Дмитрієва — підтримувати російсько-американський діалог і продовжувати дипломатичні зусилля щодо закінчення війни.
Водночас конкретний порядок денний майбутніх зустрічей у Нью-Йорку співрозмовники агентства не розкрили. Наразі відомо лише, що переговори стануть черговим етапом прямих контактів між представниками Москви та адміністрації Трампа.
Мирні переговори — останні новини
Кирило Дмитрієв уже неодноразово був залучений до контактів між США та Росією. У січні 2026 року Віткофф і Кушнер зустрічалися з Дмитрієвим у Давосі, де представники двох країн проводили переговори на полях Всесвітнього економічного форуму.
У вересні американські представники вже побували в Москві, після чого приїхали до Києва. Тепер черговий раунд контактів між сторонами має відбутися у США.