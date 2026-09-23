Посланець Путіна летить до Нью-Йорка: що готують представники Трампа за лаштунками Генасамблеї ООН

Кирило Дмитрієв знову вирушає до США для зустрічі з перемовниками Трампа / © із соцмереж

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Перемовник кремлівського диктатора Кирило Дмитрієв вирушає до США, де має зустрітися зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими представниками американської адміністрації. Зустріч відбудеться у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН і стане продовженням контактів між Вашингтоном та Москвою щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з підготовкою переговорів.

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Дмитрієв зустрінеться з представниками Трампа

За даними Reuters, візит Дмитрієва було погоджено з Володимиром Путіним. Одним із ключових співрозмовників російського представника буде Стів Віткофф, який бере участь у контактах адміністрації Трампа з Кремлем, а також Джаред Кушнер.

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Очікується, що переговори пройдуть саме у Нью-Йорку, де цього тижня перебувають глави держав та інші високопосадовці через засідання Генеральної асамблеї ООН.

Поїздка стане продовженням переговорів у Москві

За словами джерел Reuters, нинішній візит має продовжити діалог після зустрічі американських представників із Володимиром Путіним у Кремлі на початку вересня.

Раніше Віткофф і Кушнер уже проводили переговори з російським президентом у Москві. Після цього вони вирушили до Києва для зустрічі з Зеленським, де обговорювали подальші кроки щодо переговорного процесу.

Яка мета нового візиту

Одне з джерел Reuters заявило, що мета поїздки Дмитрієва — підтримувати російсько-американський діалог і продовжувати дипломатичні зусилля щодо закінчення війни.

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Водночас конкретний порядок денний майбутніх зустрічей у Нью-Йорку співрозмовники агентства не розкрили. Наразі відомо лише, що переговори стануть черговим етапом прямих контактів між представниками Москви та адміністрації Трампа.

Мирні переговори — останні новини

Кирило Дмитрієв уже неодноразово був залучений до контактів між США та Росією. У січні 2026 року Віткофф і Кушнер зустрічалися з Дмитрієвим у Давосі, де представники двох країн проводили переговори на полях Всесвітнього економічного форуму.

У вересні американські представники вже побували в Москві, після чого приїхали до Києва. Тепер черговий раунд контактів між сторонами має відбутися у США.

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