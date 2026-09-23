Путін використовує мирні переговори заради іншого: Портников розкрив його задум

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

За переговорами про мир може ховатися зовсім інший розрахунок Кремля. Замість реального прагнення зупинити війну, Москва використовує дипломатичний процес для налагодження контакту з адміністрацією США.

Про це в програмі «Чорна скринька» в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив журналіст Віталій Портников.

Реклама

Навіщо Путіну мирні переговори з Україною

За його словами, для справжнього врегулювання конфлікту необхідне бажання обох сторін. Проте наразі Москва демонструє зовсім інші наміри.

Реклама

«Потрібно, щоб закінчення війни бажала Україна, яка стала жертвою невиправданої агресії. Але потрібно, щоб і закінчення війни бажала Росія, яка, у свою чергу, як ви бачите, робить все можливе, щоб війна продовжувалась», — зазначив він.

Журналіст підкреслив, що коли агресор прагне продовжувати бойові дії, а інша сторона шукає миру, будь-які переговори перетворюються на звичайну імітацію мирного процесу без реальних результатів.

На думку журналіста, переговори з американцями для Кремля — це не крок до миру, а лише спроба Путіна знайти підхід до Трампа, якого цікавить винятково мирний процес.

«Тобто Трампу потрібні перемовини, а Путіну потрібний Трамп. І якщо він думає, яким чином йому знайти спільну мову з американським президентом, то він, у свою чергу, вважає, що якщо Трампу потрібний мирний процес, то він буде його імітувати», — пояснив журналіст.

Реклама

Насамкінець Віталій Портников застеріг, що втягування у дискусії про можливі умови завершення війни несе серйозний ризик для України та її західних партнерів, оскільки вони можуть непомітно прийняти нав’язаний Москвою формат.

«Ми насправді з вами граємо за російськими правилами зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін», — резюмував він.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, держсекретар США заявив про готовність Києва та Москви до обмеженого припинення вогню.

Раніше президент Володимир Зеленський після переговорів із Трампом повідомив, що Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить удари по українській енергетиці.

Реклама

Своєю чергою у Кремлі нахабно заявляють, що буцімто РФ чекає на відновлення переговорів у тристоронньому форматі. Водночас там висловилися, що наразі жодних реальних зрушень у цьому напрямку немає.

Новини партнерів