Лимони швидко псуються через одну помилку: де їх насправді потрібно зберігати

Лимони / © Freepik

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Лимони можуть мати свіжий вигляд лише кілька днів, після чого стають м’якими, сухими або покриваються пліснявою. Однак правильне місце та спосіб зберігання допоможуть довше зберегти соковиту м’якоть і насичений аромат фруктів.

Про це пише pysznosci.

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Найважливіше — холодильник, герметичне паковання і правильний захист лимона після розрізання.

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Цілі лимони краще зберігати в холодильнику

Лимони часто залишають на кухонному столі або в декоративній мисці. Перші кілька днів вони мають добрий вигляд, але згодом шкірка починає зморщуватися, плоди втрачають сік, а на деяких із них може з’явитися пліснява.

Найкраще місце для лимонів — холодильник. Водночас їх не варто залишати там просто так: краще покласти плоди в герметичний пакет із застібкою або контейнер із кришкою.

Перед зберіганням варто перевірити, чи сухі лимони та чи немає на них тріщин або м’яких ділянок. Мити фрукти заздалегідь не рекомендується — це краще робити безпосередньо перед використанням.

Лимони радять складати до контейнера вільно, не стискаючи їх. Раз на кілька днів варто перевіряти їхній стан. Якщо на шкірці з’явилася м’яка ділянка, темна пляма або білий наліт, такий плід треба одразу відокремити від інших.

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Як зберігати розрізаний лимон

Половинка лимона найшвидше висихає саме з боку м’якоті. Якщо залишити її в холодильнику без паковання, м’якоть стає сухою і твердою, а фрукт може увібрати запахи інших продуктів.

Тому розрізану частину варто накрити харчовою плівкою або покласти лимон до невеликого герметичного контейнера.

Ще один варіант — покласти половинку лимона зрізом донизу на невелику тарілку та накрити її кришкою. Так контакт м’якоті з повітрям буде мінімальним, завдяки чому вона довше залишатиметься соковитою та ароматною.

Зберігати такий лимон потрібно в холодильнику і використати протягом 3–4 днів.

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Є й простий спосіб, якщо для рецепта потрібна лише невелика кількість соку. Лимон можна не розрізати, а проколоти шкірку паличкою, вичавити кілька крапель соку, після чого знову покласти фрукт до холодильника. Так можна використовувати свіжий сік кілька разів, не залишаючи половинки лимона засихати.

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