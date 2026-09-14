Не кладіть в холодильник: як правильно зберігати помідори, щоб не гнили і не втрачали свій смак

Де найкраще зберігати томати / © www.freepik.com/free-photo

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Помідори часто відправляють у холодильник, особливо якщо їх багато і хочеться зберегти врожай довше. Проте низька температура може негативно впливати на смак і текстуру стиглих плодів. Фахівці рекомендують зберігати цілі стиглі помідори переважно за кімнатної температури, а холодильник використовувати лише тоді, коли потрібно ненадовго відтермінувати їхнє розм’якшення.

Де тримати помідори, щоб вони довше залишалися свіжими

Найкраще місце для стиглих помідорів — прохолодне приміщення без прямих сонячних променів. Оптимальна температура для зберігання стиглих томатів становить приблизно 13–21 °C, залежно від ступеня стиглості. Надмірне охолодження може погіршувати аромат, смак і здатність плодів нормально дозрівати.

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Не варто складати помідори біля плити, духовки чи на сонячному підвіконні. Надмірне тепло, навпаки, прискорює розм’якшення та псування.

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Розкладіть томати в один шар, бажано так, щоб вони не тиснули один на одного. Якщо помідори лежать купою, пошкоджений або переспілий плід може швидше зіпсувати сусідні.

Ще один важливий момент — вологість. Перед зберіганням помідори краще не мити. Волога на поверхні створює сприятливі умови для розвитку плісняви, тому мити їх варто безпосередньо перед споживанням.

Що робити із зеленими та недостиглими помідорами

Повністю зелені, але вже сформовані томати можна залишити дозрівати в приміщенні. Їх розкладають в один шар у сухому місці без прямого сонця та регулярно перевіряють.

Для дозрівання не потрібне яскраве світло — значно важливішою є відповідна температура. Коли помідор починає рожевіти, його можна перенести в прохолодніше місце.

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Якщо треба зменшити ризик механічних пошкоджень під час дозрівання, плоди можна загорнути в коричневий папір. Такий спосіб також допомагає зменшити ризик передчасного псування.

Чи можна все-таки покласти помідори в холодильник

Так, якщо стиглих помідорів багато і ви не встигаєте їх з’їсти, холод може на кілька днів уповільнити розм’якшення. Але після тривалого охолодження смак може стати менш насиченим.

Якщо помідор уже розрізали, його потрібно обов’язково зберігати в холодильнику. Нарізані томати варто помістити в чистий закритий контейнер і використати протягом короткого часу.

Перед подачею цілий помідор, який недовго перебував у холодильнику, можна дістати приблизно за годину. Це дозволить йому трохи зігрітися й повернути частину аромату.

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