Який хліб найкраще купувати: експерти назвали п’ять найкорисніших видів продукту

Який хліб найкорисніший для здоров’я / © Pixabay

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Хліб не обов’язково виключати з раціону, якщо хочеться харчуватися правильно. Значно важливіше вибирати продукт із якісним складом. Найкращим варіантом зазвичай буде хліб, виготовлений із цільного зерна, адже він містить більше клітковини, вітамінів, мінералів та інших корисних речовин, ніж вироби з очищеного білого борошна. Розповідаємо про п’ять видів продукту, на які варто звернути увагу в магазині.

Цільнозерновий хліб

Це один із найкращих варіантів для щоденного раціону. Під час виробництва цільнозернового борошна зберігаються всі частини зерна — оболонка, зародок і ендосперм. Саме тому такий хліб містить більше клітковини та мікронутрієнтів.

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Клітковина допомагає довше зберігати відчуття ситості, підтримує нормальну роботу травної системи та сприяє більш плавному підвищенню рівня глюкози після їжі.

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Житній хліб

Жито — ще один вдалий вибір, особливо якщо у складі на першому місці зазначене цільнозернове житнє борошно. Житні продукти є гарним джерелом клітковини, а цільні зерна загалом пов’язують із кращим станом серцево-судинної системи та меншим ризиком деяких хронічних захворювань.

Не варто плутати справжній житній хліб із виробом, у якому переважає пшеничне борошно, а жито додане лише для смаку й кольору.

Хліб із вівсяним зерном

Вівсяні добавки можуть зробити хліб поживнішим, особливо якщо йдеться не просто про ароматизатор або невелику кількість пластівців, а про цільний овес чи вівсяне борошно.

Овес містить розчинну клітковину, зокрема бета-глюкан. Водночас користь конкретного батона залежить від того, скільки в ньому насправді вівса та чи не переважає звичайне рафіноване борошно.

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Хліб із пророщеного зерна

Такий хліб виготовляють із зерна, яке проростили перед подальшим використанням. Його можна розглядати як ще один варіант менш обробленого зернового продукту.

Але напис «із пророщеного зерна» на пакованні не гарантує ідеальний склад. Перевіряйте весь перелік інгредієнтів та харчову цінність.

Хліб на натуральній заквасці

Хліб тривалої ферментації на заквасці може бути хорошою альтернативою звичайному дріжджовому хлібові. Під час ферментації відбуваються зміни, які можуть покращувати смак, структуру та засвоєння деяких мінеральних речовин. Однак сам напис «на заквасці» ще не робить хліб автоматично корисним: якщо його виготовили переважно з рафінованого білого борошна, клітковини в ньому може бути небагато.

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