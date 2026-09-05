Яке церковне свято в Україні 12 вересня

Церковне свято 12 вересня / © pexels.com

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12 вересня (25 вересня), в православному календарі день пам’яті святого священномученика Автонома. Автоном був єпископом, який жив у III–IV століттях. Його життя припало на період, коли християни в Римській імперії часто ставали жертвами переслідувань за свою віру.

За церковним переказом, Автоном був родом з Італії. Через посилення гонінь він залишив батьківщину та вирушив до Віфінії — області в Малій Азії. Там святий оселився в місті Сореї та почав активно проповідувати християнське вчення.

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Його проповіді привертали дедалі більше людей. Автоном не лише розповідав про Христа, а й наставляв новонавернених, допомагав бідним та підтримував тих, хто боявся відкрито сповідувати свою віру.

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Святий Автоном вирізнявся особливою ревністю у служінні Богові. Він подорожував містами та селами, проповідував Євангеліє та засновував християнські громади.

Одним із його послідовників став Корнилій, якого Автоном висвятив у сан диякона, а згодом доручив йому духовне керівництво громадою. Сам святий продовжував свою місійну діяльність в інших місцях.

За переказами, завдяки його проповіді багато язичників відмовлялися від старих вірувань і приймали християнство. Це викликало невдоволення язичницьких жерців та місцевої влади.

Життя святого Автонома завершилося мученицькою смертю. Коли переслідування християн посилилися, язичники напали на християнську громаду, яку він очолював.

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За церковним переданням, святий загинув під час нападу язичників на храм, де відбувалося богослужіння. Автонома вбили просто біля вівтаря. Його смерть стала свідченням того, що він до кінця залишився вірним своїй вірі.

Тіло мученика поховали християни. Згодом на місці його поховання звели храм, а пам’ять про святого почали вшановувати в християнській Церкві.

Церковне свято в Україні 12 вересня за старим календарем

За старим календарем в Україні 12 вересня вшановували пам’ять святих Олександра, Івана і Павла, патріархів Царгородських. Святий Олександр був патріархом Константинопольським у IV столітті. Він брав участь у боротьбі проти аріанства та відстоював православне вчення. За переказами, помер у глибокій старості.

Святий Іван Постник жив у VI столітті й також очолював Константинопольську Церкву. Він прославився суворим постом, молитвою, милосердям і духовними настановами.

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Святий Павло IV Сповідник був патріархом у часи боротьби з аріанством. Через тверду позицію та вірність православній вірі зазнав переслідувань і кілька разів був відправлений у заслання. Зрештою загинув мученицькою смертю.

Прикмети 12 вересня

Народні прикмети 12 вересня / © pexels.com

Багато горобини в лісі — до дощової осені.

Бджоли почали запечатувати вулики — чекали на ранню зиму.

Їжаки риють нори ближче до узлісся — зима буде м’якою; якщо ховаються глибоко в лісі — очікували сильних холодів.

Що не можна робити 12 вересня

За повір’ями, 12 вересня не радили прибирати в хаті та вимітати сміття, адже вважалося, що разом із ним можна випадково винести з дому добробут, удачу та сімейне щастя.

Що можна робити 12 вересня

У народній традиції 12 вересня отримало назву Артамон-змійовик — так у давнину переінакшили ім’я святого Автонома. Наші предки вірили, що саме в цей період змії залишають свої сховища та вирушають зимувати під землею, де перебуватимуть до настання весни. Тому цей день сприймали як своєрідну межу, після якої осінь уже остаточно вступає у свої права.

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