Яке церковне свято в Україні 8 жовтня

Церковне свято 8 жовтня / © pexels.com

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8 жовтня (21 жовтня), в православному календарі день пам’яті преподобної Пелагії. Преподобна Пелагія жила приблизно у V столітті в Антіохії Сирійській. До свого навернення вона була відомою танцівницею та акторкою. За переказами, Пелагія вирізнялася надзвичайною красою, носила розкішний одяг і коштовності та жила заможно. Її життя було далеким від християнських чеснот, а велике значення вона надавала зовнішній красі, багатству й земним задоволенням.

Переломним моментом стала зустріч з єпископом Нонном. Одного разу Пелагія проходила повз храм, біля якого перебували єпископи. Побачивши її, Нонн не став засуджувати жінку, а замислився над тим, скільки зусиль вона докладає, щоб прикрасити себе для людей. Це спонукало його замислитися, чи так само старанно християни дбають про красу своєї душі перед Богом.

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Невдовзі Пелагія почула проповідь єпископа Нонна про Божий суд, спасіння та милосердя. Його слова настільки глибоко торкнулися її серця, що вона усвідомила, яким було її життя до цього часу.

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Пелагія звернулася до єпископа з проханням про хрещення. Вона щиро розкаялася у своєму минулому й вирішила повністю змінити життя. Після хрещення жінка відмовилася від колишньої розкоші. Своє майно, коштовності та дорогий одяг вона передала для допомоги нужденним.

Це рішення стало початком її нового духовного шляху.

Прагнучи присвятити себе Богові, Пелагія залишила Антіохію та вирушила до Єрусалима. Поблизу Єлеонської гори вона оселилася в невеликій келії та почала вести суворе подвижницьке життя.

За житійною традицією, щоб приховати своє минуле та жити в повному усамітненні, Пелагія носила чоловічий чернечий одяг і була відома навколишнім як чернець Пелагій. Вона проводила час у молитві, пості та покаянні.

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Люди, які знали подвижника Пелагія, вважали його святим чоловіком і не здогадувалися, що насправді це була жінка. Лише після смерті преподобної, коли почали готувати її тіло до поховання, стало відомо, ким вона була.

Церковне свято в Україні 8 жовтня за старим календарем

За старим календарем 8 жовтня в Україні вшановували пам’ять преподобної Єфросинії Олександрійської. За житієм, бажаючи уникнути шлюбу й усамітнитися для молитви, Єфросинія переодягнулася в чоловічий одяг і під ім’ям Смарагд вступила до чоловічого монастиря. Там вона багато років провела в пості, молитві та духовних подвигах. Навіть її батько, який тяжко переживав зникнення доньки, не впізнав її, коли приходив до монастиря за духовною розрадою. Лише наприкінці життя Єфросинія відкрила йому свою таємницю.

Прикмети 8 жовтня

Народні прикмети 8 жовтня / © pexels.com

Якщо 8 жовтня тепло й погожо — така погода, за повір’ям, протримається ще близько трьох тижнів.

Якщо цього дня випав перший сніг — очікували, що зима остаточно встановиться близько Михайла, 21 листопада.

Ранній сніг віщував ранню й теплу весну, а глибокий сніг — добрий урожай наступного року.

Що не можна робити 8 жовтня

Вважалося, що день не варто марнувати на бездіяльність: ледарювання нібито могло накликати нестатки та віщувало сувору, морозну зиму. Ще одна давня заборона стосувалася старих дерев — їх намагалися не рубати. За повір’ям, порушення цього звичаю могло обернутися тривалими болями в кістках.

Що можна робити 8 жовтня

Віряни молитовно звертаються до преподобної Пелагії, коли прагнуть духовного очищення та щирого каяття. Святу просять підтримати людей, які втратили правильний життєвий орієнтир, зокрема допомогти позбутися алкогольної чи наркотичної залежності. Також у молитвах до Пелагії шукають підтримки під час тяжких недуг і просять мудрості, коли потрібно зробити непростий вибір.

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