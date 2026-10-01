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Одеса під ударом РФ: пошкоджено інфраструктуру, наслідки уточнюють
У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Одесу, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру, інформації про постраждалих наразі немає.
У ніч проти 1 жовтня Росія атакувала Одесу.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок атаки постраждала інфраструктура.
На цей момент інформації про поранених або загиблих не надходило.
Міська влада та профільні служби з’ясовують деталі й масштаби наслідків удару.
Нагадаємо, 26 вересня російський безпілотник влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі, після чого там почалася пожежа. На той момент офіційної інформації про наслідки удару ще не було.
Цього ж дня російські війська завдали удару по іншому обласному центру — Сумах. Під ударом опинився центр міста, росіяни застосували керовані авіабомби. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані.