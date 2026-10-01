Одеса під ударом РФ: пошкоджено інфраструктуру, наслідки уточнюють

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 1 жовтня Росія атакувала Одесу.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама

За його словами, внаслідок атаки постраждала інфраструктура.

Реклама

На цей момент інформації про поранених або загиблих не надходило.

Міська влада та профільні служби з’ясовують деталі й масштаби наслідків удару.

Нагадаємо, 26 вересня російський безпілотник влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі, після чого там почалася пожежа. На той момент офіційної інформації про наслідки удару ще не було.

Цього ж дня російські війська завдали удару по іншому обласному центру — Сумах. Під ударом опинився центр міста, росіяни застосували керовані авіабомби. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів