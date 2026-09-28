«Безмеж» завершив сезон-2026: як інклюзивний пляж став простором життя Одеси

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Засновник «Безмеж» Юрій Дегас переконаний: сьогодні особливо важливо не зупиняти проєкти, які повертають людям відчуття нормального життя та демонструють, що Одеса продовжує жити й розвиватися.

«Війна змінила наше життя, але вона не повинна забрати у нас бажання розвивати своє місто. Тому ми продовжуємо вкладатися, вдосконалювати інфраструктуру і щороку робити більше», — говорить Юрій Дегас.

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Цього літа «Безмеж» став майданчиком для десятків безкоштовних спортивних, культурних та соціальних активностей.

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На пляжі проходили майстер-класи зі спортивно-бальних танців від фіналіста шоу «Танцюють всі» Євгена Панченка, заняття з йоги, боксу та джиу-джитсу.

Окремою традицією стали світанки біля моря. Тут проводили заняття з арттерапії, зустрічали перші промені сонця та безкоштовно пригощали гостей стравами, які готували просто на березі.

«Хотілося створювати приводи, заради яких люди прокидаються рано-вранці, приходять до моря з дітьми, знайомляться, спілкуються і хоча б на декілька годин відволікаються від реальності, в якій ми сьогодні живемо. Одеса завжди була про море, людей та життя. І нам важливо це зберігати», — зазначає засновник проєкту.

Зростання кількості відвідувачів вимагало подальшого розвитку інфраструктури. Команда придбала ще один електрокар для перевезення гостей територією комплексу. Насамперед такий транспорт необхідний людям, яким складно самостійно пересуватися на значні відстані.

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Особливу увагу протягом сезону приділяли безпеці. Роботу пляжу організовували з урахуванням повітряних тривог та необхідності забезпечити гостям доступ до укриттів.

«Якщо людей стає більше, ми також повинні ставати кращими. Більше інфраструктури, більше можливостей, більше комфорту. Я хочу, щоб людина, яка одного разу прийшла на „Безмеж“, наступного сезону побачила тут щось нове», — говорить Дегас.

Однією із символічних подій сезону стало святкування Дня Незалежності України, коли на території «Безмеж» розгорнули 35-метровий український прапор.

Ще однією важливою подією стало визнання проєкту на LUN Misto Awards. «Безмеж» отримав нагороду в номінації «Місто Безмеж».

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За роки існування «Безмеж» перетворився з інклюзивного пляжу на значно ширший соціальний простір. Юрій Дегас продовжує особисто вкладатися у розвиток проєкту та його інфраструктури.

«Ми кожного дня доводимо насамперед самим собі: Одеса живе. Тут народжуються ідеї, реалізуються проєкти, займаються спортом, танцюють, зустрічають світанки, допомагають ветеранам і створюють доступність для людей з інвалідністю. Ми не знаємо, яким буде завтра, але точно знаємо, що сьогодні можемо робити своє місто кращим», — говорить Юрій Дегас.

Завершення пляжного сезону для команди «Безмеж» не означає завершення роботи. Попереду — коротка пауза та підготовка до осінньо-зимового періоду і роботи Інклюзивної лазні на березі Чорного моря.

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