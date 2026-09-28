Що зміниться в Україні від 1 жовтня 2026 року: ціни, тарифи, пенсії, виплати та субсидії

Що зміниться в Україні від 1 жовтня

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Напередодні жовтня українців цікавить, чи зміняться пенсії та соціальні виплати, скільки доведеться платити за комунальні послуги та хто зможе отримати субсидію на опалювальний сезон. Актуальними залишаються й питання цін на продукти та курсу долара.

Розповідаємо, чого очікувати від 1 жовтня 2026 року, які рішення вже ухвалені та що поки залишається прогнозами.

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Тариф на електроенергію у жовтні: скільки платитимуть українці

Для більшості побутових споживачів ціна електроенергії залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Як повідомив Кабінет міністрів, дію фіксованої ціни подовжено до 31 жовтня 2026 року включно. Отже, затверджене рішення не передбачає загального здорожчання електроенергії від початку жовтня.

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Для житлових будинків і квартир, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками, передбачена сезонна пільгова ціна — 2,64 грн за кВт·год за місячного споживання до 2000 кВт·год включно. Відповідні умови поширюються також на визначені категорії мешканців негазифікованих багатоквартирних будинків, у яких немає або не функціонують передбачені правилами системи теплопостачання.

Використання звичайного переносного обігрівача саме собою не дає права на пільгову ціну. Відомості про електроопалювальну установку мають бути належно оформлені, зокрема внесені до документів оператора системи розподілу. Тому власникам такого житла варто перевірити, чи відображена відповідна інформація в паспорті точки розподілу.

Умови оплати електроенергії після 31 жовтня залежатимуть від подальших урядових рішень. Чинне подовження тарифу до кінця жовтня не є підтвердженням його незмінності на весь опалювальний сезон.

Чи зміниться ціна на газ

Побутові клієнти газопостачальної компанії «Нафтогаз України», які користуються тарифним планом «Фіксований», у жовтні продовжать платити 7,96 грн за кубометр газу з ПДВ.

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За інформацією на офіційній сторінці постачальника, цей тариф діє від 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Таким чином, для його користувачів підвищення ціни самого газу від 1 жовтня не передбачено.

Плата за розподіл газу є окремою послугою та залежить від оператора газорозподільної мережі. Водночас навіть за незмінної ціни кубометра осінні рахунки можуть збільшитися через початок використання газового опалення і зростання споживання.

Новий газовий рік: коли зміниться розрахунок плати за доставлення

Від 1 жовтня розпочинається газовий рік 2026–2027, який триватиме до 30 вересня 2027 року. Саме такі межі періоду зазначено в календарі Оператора ГТС України.

Для побутових споживачів газовий рік важливий насамперед через розрахунок плати за розподіл. За загальним правилом її визначають на основі обсягу газу, використаного за попередній газовий рік, цей обсяг ділять на 12 і множать на тариф відповідного оператора. Водночас враховують установлені правилами мінімальні обсяги річної замовленої потужності.

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Отже, споживання за період від 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року стане основою для розрахунків на 2027 календарний рік. Відповідні зміни в сумі щомісячного платежу можуть відбутися від січня, а не автоматично від жовтня. Споживання протягом нового газового року, який починається цієї осені, за чинним порядком враховуватимуть уже під час визначення платежів на 2028 рік.

Субсидії перерахують на опалювальний сезон

Від жовтня Пенсійний фонд розраховуватиме житлові субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років. Більшості чинних отримувачів повторно подавати заяву не потрібно, розрахунок проведуть автоматично. Це стосується також домогосподарств, яким на неопалювальний період визначили субсидію в розмірі нуль гривень.

Як пояснює Пенсійний фонд України, звернутися потрібно тим, хто оформлює допомогу вперше, кому відмовили в її призначенні на неопалювальний сезон, а також родинам, у яких змінилися склад домогосподарства, соціальний статус його членів або інші обставини, що впливають на право на субсидію.

Якщо подати документи протягом жовтня або листопада, допомогу можуть призначити від початку опалювального періоду, але не раніше виникнення права на неї. За пізнішого звернення субсидію призначають від місяця подання заяви. Документи можна передати особисто через сервісний центр ПФУ, поштою, через електронні сервіси Фонду або уповноважених посадових осіб місцевого самоврядування.

Для розрахунку від початку опалювального сезону враховують доходи домогосподарства за перший і другий квартали 2026 року, а пенсію — у розмірі, нарахованому за серпень 2026 року. Сума допомоги залежить від доходів родини та вартості послуг у межах соціальних нормативів, тому однакового розміру субсидії для всіх отримувачів немає.

Початок субсидійного періоду не слід ототожнювати з одночасним увімкненням опалення в усіх будинках. Для обчислення субсидії на опалення застосовують нормативну тривалість сезону від 16 жовтня до 15 квітня включно. Через це розмір допомоги за жовтень може відрізнятися від виплати за повний зимовий місяць.

Пенсії у жовтні: кому можуть додати грошей

Станом на 28 вересня загального нового етапу підвищення всіх пенсій саме від 1 жовтня не оголошено. Основна щорічна індексація 2026 року відбулася від березня. Водночас індивідуальна пенсійна виплата може змінитися за наявності відповідних законних підстав.

Зокрема, продовжують діяти вікові компенсаційні доплати. За роз’ясненням ПФУ, людям віком від 70 до 75 років передбачено до 300 грн, від 75 до 80 років — до 456 грн, а від 80 років — до 570 грн. Право на таку компенсацію та її розмір визначають із урахуванням установленої межі пенсійної виплати — 10 340,35 грн.

Якщо відповідного віку людина досягне у жовтні, це може стати підставою для встановлення або збільшення доплати. Зазначені суми не підсумовуються, після досягнення наступної вікової межі збільшується вже наявна компенсація. Наприклад, перехід від доплати 300 грн до 456 грн означає збільшення на 156 грн.

Мінімальна зарплата залишається без жовтневого підвищення

У жовтні мінімальна заробітна плата становитиме 8647 грн на місяць, а за погодинної оплати — 52 грн за годину.

Такі розміри встановлено статтею 8 Закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Окремого збільшення цих показників від 1 жовтня зазначена норма не передбачає.

Укрексімбанк припиняє обслуговування виплат Пенсійного фонду

Від 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припиняє співпрацю з Пенсійним фондом щодо обслуговування рахунків для виплати пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат.

За повідомленням ПФУ, отримувачам рекомендували до 15 вересня обрати інший уповноважений банк і подати заяву з новими реквізитами. Якщо людина цього не зробила, виплати здійснюватимуть через Укрпошту відповідно до встановленого порядку.

Це стосується способу надходження коштів і не означає скасування права на пенсію або соціальну допомогу. Заяву про зміну банківських реквізитів можна подати через вебпортал електронних послуг ПФУ або особисто в сервісному центрі.

Виплати ВПО: які суми передбачено у жовтні

Допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які мають право на її отримання, залишається на рівні 2000 грн для дорослих та 3000 грн для дітей і людей з інвалідністю. Про загальне підвищення цих сум саме від 1 жовтня в перевірених повідомленнях не йдеться.

У вересні Мінсоцполітики повідомило про подовження періоду виплати допомоги ще на один шестимісячний строк. Підтримка надалі залежить від відповідності встановленим критеріям. Для дітей, які мають право на допомогу, передбачено автоматичне подовження виплати на наступний період.

Подовження програми не означає, що допомогу автоматично призначать усім власникам довідки ВПО. Для конкретного отримувача мають значення умови призначення та строк, на який виплату вже оформлено.

«Зимова підтримка»: хто може отримати 19 400 гривень

До 30 жовтня 2026 року триває приймання заяв на одноразову допомогу «Зимова підтримка». Її розмір становить 19 400 грн на домогосподарство і не збільшується залежно від кількості його членів.

За роз’ясненням Пенсійного фонду, підтримка призначена вразливим категоріям населення, які фактично проживають у визначених громадах Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської та Чернігівської областей. Тимчасово окуповані території до програми не входять.

Право можуть мати, зокрема, отримувачі житлових субсидій, пенсій з інвалідності, допомоги на проживання ВПО та визначених видів державної допомоги сім’ям із дітьми. Для окремих вразливих категорій передбачене документальне підтвердження права навіть за відсутності перелічених виплат.

Перед зверненням потрібно перевірити, чи входить конкретна громада до відповідного переліку. Для допомоги з бюджетного джерела заяву подають через сервісний центр ПФУ, ЦНАП або уповноважених представників місцевої ради. Для підтримки коштом гуманітарних організацій звертаються до місцевої ради.

Житло для переселенців: які програми вже діють

Восени для ВПО актуальний експериментальний проєкт забезпечення житлом у сільській місцевості. Його запровадили постановою Кабміну №751 від 10 червня 2026 року, тому це чинна програма, а не нововведення від 1 жовтня.

Механізм передбачає придбання житла громадою. Максимальний розмір державної субвенції на один об’єкт становить 500 тис. грн, включно з передбаченими витратами на реєстрацію нерухомості. Ці кошти спрямовують на придбання житла, а не виплачують переселенцю.

Будинок оформлюють у власність громади та надають родині за договором безоплатного користування строком до трьох років. Водночас комунальні послуги потрібно оплачувати. Право на участь залежить від низки критеріїв, зокрема наявності придатного житла, майнового стану та отримання компенсації за знищену нерухомість або житлового ваучера.

Також від червня діють уточнення щодо компенсації витрат тим, хто безоплатно розміщує переселенців. Строк тимчасової компенсації за розміщення людей, які відновлюють необхідні документи, збільшили з двох до трьох місяців. У місцях тимчасового проживання строк перебування за відсутності документів, що посвідчують особу, розширили до 90 календарних днів.

Що може здорожчати у жовтні: прогноз щодо продуктів

У жовтні можуть продовжити дорожчати яйця, молочні продукти, м’ясо та хліб. За прогнозом Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, яйця й молочна продукція восени можуть додати 10–15%, м’ясо — до 10%, а хліб — приблизно 1,5–2% щомісяця. Причини — сезонність, витрати на енергію та перевезення. Ці оцінки стосуються поступового здорожчання, а не одночасного стрибка цін від 1 жовтня.

Помідори, огірки та перець можуть дорожчати через завершення сезону відкритого ґрунту та збільшення частки тепличної продукції й імпорту. Водночас новий урожай стримуватиме ціни на яблука та може сприяти стабілізації вартості соняшникової олії.

Від 1 жовтня повертаються повні вимоги до маркування продуктів

Від початку жовтня припиняють діяти тимчасові спрощення щодо маркування харчових продуктів і кормів, запроваджені 2022 року. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля.

Виробники та імпортери знову повинні дотримуватися повного обсягу законодавчих вимог. Обов’язкова інформація має бути українською мовою, а відомості про склад, харчову цінність та алергени — відповідати фактичним характеристикам продукції. Зокрема, припиняється застосування тимчасового винятку, який дозволяв змінювати рецептуру через нестачу сировини без негайного оновлення паковання.

Продукти, уже промарковані за спрощеними правилами, не потрібно одномоментно вилучати з продажу. Вони можуть залишатися в обігу до завершення мінімального терміну придатності або настання дати «вжити до». Для кормів діє відповідний строк зберігання.

Чи буде вихідний 1 жовтня

У четвер, 1 жовтня 2026 року, Україна святкуватиме День захисників і захисниць. Проте під час воєнного стану святкова дата не створює автоматичного додаткового вихідного.

Як пояснює Державна служба з питань праці, у цей період не застосовуються відповідні норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів. Отже, для працівників зі стандартним п’ятиденним робочим тижнем 1 жовтня буде робочим днем, якщо роботодавець не встановить інший режим роботи.

Що буде з курсом долара у жовтні

За прогнозом фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у жовтні долар може коштувати 45,10–45,95 грн на міжбанківському ринку та 45,50–46 грн на готівковому. На курс впливатимуть потреби імпортерів і попит на валюту з боку бізнесу та населення.

Водночас голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов називав нижчий орієнтир — 44,6–45,4 грн за долар. За його оцінкою, Нацбанк стримуватиме надмірні коливання, продаючи валюту для покриття попиту. Тому банкір очікує, що у жовтні курс змінюватиметься поступово, без різкого стрибка вартості долара.

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