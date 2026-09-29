Ситуація складніша, ніж на карті: військовий попередив про загрозу на Харківщині

Війна в Україні / © Associated Press

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Російські війська продовжують активність на Дергачівському напрямку Харківської області.

Про це військовий з позивним Мучной повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Говорячи про ситуацію на Дергачівському напрямку, Мучной зазначив, що реальна обстановка на місцевості є значно складнішою, ніж може виглядати на карті. За його словами, ця ділянка потребує термінового та якісного підкріплення, оскільки російські війська поступово створюють умови для посилення тиску.

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«Наразі фіксується просування противника на схід від Гоптівки, зокрема в районі лісосмуги вздовж траси, що веде в напрямку Харкова. Цей ділянка має важливе значення з огляду на можливість подальшого розвитку наступальних дій та чинення додаткового тиску на наші позиції», — написав військовий.

Мучной також заявив, що українським підрозділам необхідно приділити особливу увагу флангам у районі Бугаївки та Токарівки. Він зазначив, що там неодноразово фіксували проникнення російських груп на околиці населених пунктів.

«Навіть якщо мова йде не про стабільне закріплення, сама регулярність таких проникнень свідчить про спроби противника знайти слабкі місця в обороні, проникнути між позиціями та створити загрозу їх обходу», — додав військовий.

За словами Мучного, головна проблема на цьому напрямку полягає саме в динаміці проникнень та поступовому просуванні російських сил на окремих ділянках.

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Військовий наголосив, що у разі накопичення противником сил і розвитку локальних успіхів навантаження на українські фланги може істотно зрости.

«З огляду на це, цей напрямок вимагає підвищеної уваги, резервів і контролю саме за фланговими ділянками, щоб локальні прориви не перетворилися на більш суттєві просування», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що РФ може спробувати використати висохле Каховське водосховище для просування на північ у напрямку Запоріжжя.

Ми раніше інформували, що українські захисники ліквідували 2 090 російських військових на фронті за один день.

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