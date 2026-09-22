Замість людей і танків: військові відверто розповіли, що зараз потрібне на фронті

НРК / © ТСН

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Роботи на війні — це вже не майбутнє, а щоденна реальність українського фронту. Вони розміновують території, доправляють боєприпаси побратимам, евакуйовують поранених і завдають точних ударів по супротивнику. У Збройних Силах України дедалі активніше опановують безпілотні літальні системи та наземні роботизовані комплекси (НРК).

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

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Вони розміновують території, дистанційно створюють складні інженерні загородження (наприклад, розгортають «Єгозу»), а також забезпечують логістику, евакуацію та штурмові удари по противнику. Вправно керувати всіма цими наземними роботизованими комплексами вчать у спеціалізованій школі безпілотних систем оперативного командування «Захід».

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На базовій смузі перешкод курсанти щодня відпрацьовують первинні навички управління.

«Це робиться для того, щоб відчути габарити та зрозуміти логіку керування самим засобом», — пояснює командир Олександр.

Курсант Віктор опановує НРК вже близько місяця. Зараз його спеціалізація — «Гієна», компактний наземний дрон-камікадзе.

«Вона може розвивати дуже велику швидкість», — ділиться враженнями курсант.

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Передають знання інструктори з багатим бойовим досвідом, які регулярно виїжджають на ротації на передову.

«Основні наші завдання — це логістичні, хоча було й декілька бойових завдань», — зазначає один із інструкторів.

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Серед найскладніших місій наземних роботів — дистанційні удари по ворогу, постачання боєприпасів у гарячі точки, евакуація поранених та евакуація полеглих захисників «на щиті».

«Якщо формувати групу бійців, яка пішла б на пішу евакуацію, це було б мінімум 5 військовослужбовців. Їм потрібно туди дійти та назад його витягувати — це надзвичайно складно й ризиковано», — наголошують інструктори.

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Саме за допомогою НРК бійці витягували полеглого побратима на початку літа. Спочатку мотопіхотний батальйон повністю розмінував шлях за допомогою «Мавіків», а далі наземний комплекс прикривали з повітря дрони.

«Винесли це тіло через посадку, завантажили на НРК, закріпили, накрили маскувальною сіткою…» — згадують учасники операції.

Евакуація тривала близько трьох годин. На зворотному шляху стався підрив робота на ворожій міні. Попри те, що комплекс залишився всього на трьох колесах, фахівці продовжували дистанційно керувати ним до самого кінця.

«Тіло потрапило додому, його змогли нормально поховати рідні. Це дуже важливо», — підкреслює військовий.

Щоб вправно виконувати такі надскладні завдання, навчання у школі максимально наближене до реальних бойових умов. Наприклад, під час відпрацювання евакуації курсанти самі почергово лягають на НРК.

«Вони самі бувають у ролі пораненого — для того, щоб розуміли, як це, коли тебе евакуйовують, і чому потрібно їхати дуже повільно й обережно», — зауважує командир Олександр.

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У школі відпрацьовують завдання як самостійно на НРК, так і в щільному тандемі з повітряними безпілотниками. Також тут готують фахівців, які відповідають за спорядження та підготовку дронів — від звичайних скидів-бомберів до далекобійних БпЛА-камікадзе.

«Ця людина відповідає за найнебезпечніше — за вибухівку, за боєкомплект, який треба правильно під’єднати, підключити та спорядити дрон», — зазначає інструктор.

Зараз курсанти тренуються на імітаційних боєприпасах.

«Споряджаємо імітаційний боєприпас. Щоб хлопці тренувалися скидати. Він як петарда — бахне трошки, та й усе», — демонструють навчальний процес у закладі.

Окрім керування, операторів вчать швидко ремонтувати й відновлювати техніку безпосередньо у польових умовах.

«У бойових умовах оператор НРК повинен і ремонтувати, і керувати. Головне — виконати місію та зберегти життя наших побратимів», — наголошує інструктор Андрій.

Саме безпілотні системи відіграватимуть вирішальну роль у подальших боях, переконане командування.

«Саму війну, усю тяжкість мають прийняти ось ці безпілотні комплекси — за ними майбутнє», — переконаний командувач військ оперативного командування «Захід» Володимир Шведюк.

Сучасна війна постійно трансформується. Ще півтора року тому ударною силою вважалися танкові групи, однак сьогодні ситуація змінилася докорінно.

«Ми відмовилися від танкових з’єднань, бо зараз на цьому полі бою ця тактика застаріла. Зараз ударна сила наших військ, ударна сила війни, ударна сила поля бою — це НРК, наземні та повітряні», — підкреслює Володимир Шведюк.

Сьогодні чергова група курсантів уже підсумовує вивчене, керуючи наземними комплексами зі спеціально обладнаних підземних класів.

«Умовно в безпечному місці, в укритті, повністю забезпечена безпека роботи операторів», — зазначає командир взводу Анатолій.

Уже за кілька днів вони складуть підсумкові іспити й вирушать виконувати реальні бойові завдання на передову.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 21 вересня | ДНІПРО ПІД УДАРОМ! Зустріч Зеленського з Трампом

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