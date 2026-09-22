- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 1 хв
Змінила жалобне вбрання на яскравий костюм: королева Матильда в Нью-Йорку
Королева Бельгії Матильда перебуває зараз у Нью-Йорку.
Її Величність приїхала на 81-шу сесію Генеральної Асамблеї ООН. Під час візиту Матильда вшанувала пам'ять жертв терактів 11 вересня біля меморіалу 9/11 у Нью-Йорку у місяць, коли відзначається 25-та річниця нападів на Світовий торговий центр.
На королеві Матильді була чорна сукня довжини міді асиметричного крою з вирізами від Giorgio Armani, вона взута була в замшеві туфлі-човники від Mango, а в руках тримала клатч від Natan Couture.
Пізніше Її Величність переодяглася в зелений костюм від Safiyaa, що складався з топу та штанів-кльош, а також взула туфлі-човники Giorgio Armani з плісованої шкіри. У руках Матильда несла нюдовий клатч-конверт, а образ доповнила золотими сережками-висячками, золотим браслетом і годинником на зап'ясті, зробила світлий манікюр і одягла заручальну каблучку із сапфіром.
Матильда йшла вулицею, прямуючи на зустрічі у рамках 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.