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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Змінила жалобне вбрання на яскравий костюм: королева Матильда в Нью-Йорку

Королева Бельгії Матильда перебуває зараз у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність приїхала на 81-шу сесію Генеральної Асамблеї ООН. Під час візиту Матильда вшанувала пам'ять жертв терактів 11 вересня біля меморіалу 9/11 у Нью-Йорку у місяць, коли відзначається 25-та річниця нападів на Світовий торговий центр.

На королеві Матильді була чорна сукня довжини міді асиметричного крою з вирізами від Giorgio Armani, вона взута була в замшеві туфлі-човники від Mango, а в руках тримала клатч від Natan Couture.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Пізніше Її Величність переодяглася в зелений костюм від Safiyaa, що складався з топу та штанів-кльош, а також взула туфлі-човники Giorgio Armani з плісованої шкіри. У руках Матильда несла нюдовий клатч-конверт, а образ доповнила золотими сережками-висячками, золотим браслетом і годинником на зап'ясті, зробила світлий манікюр і одягла заручальну каблучку із сапфіром.

Матильда йшла вулицею, прямуючи на зустрічі у рамках 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

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