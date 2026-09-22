Як смачно засолити горбушу: простий рецепт ніжної малосольної риби

Як засолити горбушу

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Горбуша чудово підходить для домашнього засолювання, але важливо правильно приготувати її, щоб риба не вийшла сухою чи надто солоною. Є простий спосіб, для якого не потрібно залишати її в солі на добу або довше.

Секрет цього рецепта — у насиченому холодному розсолі та короткому часі засолювання. Усього 20 хвилин достатньо для підготовлених шматочків горбуші, після чого риба доходить до смаку вже в холодильнику.

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Що потрібно для засолювання горбуші

Для рецепта знадобиться свіжоморожена тушка горбуші. Розсолу потрібно приготувати стільки, щоб він повністю покривав підготовлені шматочки.

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Для 1 літра розсолу потрібно:

холодна вода — 1 л;

сіль — 5 столових ложок із гіркою;

цукор — 3 столові ложки з гіркою;

перець горошком — трохи;

коньяк — 1 чайна ложка.

Після засолювання також знадобляться ріпчаста цибуля та невелика кількість соняшникової олії.

Як підготувати горбушу

Рибу зручніше нарізати, коли вона ще трохи підморожена. Так філе краще тримає форму, а шматочки виходять акуратнішими.

У горбуші потрібно видалити хребет і кістки, а потім нарізати філе порційними шматочками завтовшки приблизно 1 сантиметр.

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Бажано, щоб шматочки були приблизно однаковими за товщиною, адже в розсолі вони перебуватимуть зовсім недовго.

Як приготувати розсіл

На 1 літр холодної води додайте 5 столових ложок солі з гіркою, 3 столові ложки цукру з гіркою та трохи перцю горошком.

Щоб сіль і цукор повністю розчинилися, суміш можна трохи підігріти на вогні. Після цього розсіл потрібно повністю охолодити. За потреби його можна винести в холодне місце, щоб він швидше охолов.

У вже холодний розсіл додайте 1 чайну ложку коньяку, його використовують для більш виразного смаку та кращого зберігання риби.

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Важливо, щоб перед зануренням риби розсіл був саме холодним.

Як засолити горбушу

Підготовлені шматочки горбуші покладіть у холодний розсіл так, щоб рідина їх повністю покривала. Залиште рибу в розсолі рівно на 20 хвилин. Горбуша нарізана тонкими шматочками, тому засолювання відбувається досить швидко. Важливо дотримуватися зазначеної товщини шматочків і часу витримки. Через 20 хвилин дістаньте всю рибу з розсолу.

Ріпчасту цибулю наріжте кільцями або півкільцями. На дно відповідної ємності викладіть шар засоленої горбуші. Зверху покладіть трохи нарізаної цибулі та злегка збризніть соняшниковою олією. Потім викладіть наступний шар риби, знову додайте цибулю та невелику кількість олії. Таким способом перекладіть усю горбушу. Олії багато не потрібно, за рецептом нею лише злегка збризкують кожен шар риби.

Ємність із горбушею накрийте та поставте в холодильник. Рибі потрібно дати настоятися кілька годин, а ще зручніше залишити її в холодильнику на всю ніч.

Після цього малосольну горбушу можна подавати до столу. Вона добре підходить для бутербродів, канапок, рибної тарілки та інших холодних закусок.

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