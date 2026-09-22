Популярний блогер зі Львова мобілізувався і показався у військовій формі: де служитиме пан Роман

Блогер пан Роман / © instagram.com/panromanblog

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Популярний український блогер і гуморист Роман Чихарівський, якого мільйони користувачів знають за образом пана Романа, приєднався до Сил оборони України.

Про мобілізацію 30-річний блогер повідомив у своїх соцмережах. Чихарівський в Instagram опублікував фото у військовій формі та розповів, що проходитиме службу в полку безпілотних систем «Лава», який входить до складу корпусу «Хартія» Національної гвардії України.

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Новину блогер подав у звичній для себе манері — коротко та з гумором: «Мобілізували. Буду шось трошка тойвот у Лава.Хартія».

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Блогер пан Роман / © instagram.com/panromanblog

У «Лаві» вже привітали нового військовослужбовця, залишивши під його публікацією коментар: «Бог добрий. Якось буде». Не обійшлося й без жартів від підписників, які звикли бачити Чихарівського зовсім в іншому амплуа.

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Блогер пан Роман / © instagram.com/panromanblog

Саме вигаданий персонаж пан Роман зробив блогера впізнаваним далеко за межами Львова. Чихарівський запустив цей образ 2022 року. Спочатку його герой поставав у ролі священника, однак згодом перетворився на колоритного літнього галичанина з побожним світоглядом і характерною говіркою.

Для перевтілення у свого героя блогер використовував спеціальну маску-фільтр, яка візуально додавала йому сивину й зморшки. Від імені пана Романа стали вірусними фрази про «розпусту», все «помаленько, потихенько» та інші.

Ба більше, один із жартів про «силу покаяння» навіть перетворився на пісню, а фразу Романа «то є сила, то є люкс» цитували навіть у Верховній Раді, голова парламенту Руслан Стефанчук.

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До шаленої популярності Чихарівський навчався у Львові й працював у різних напрямах. Ще підлітком він видав дві книги — «Святі не вимовляють „р“» та «Мудація». Сьогодні блогер і військовий має сотні тисяч підписників у соцмережах. В Instagram за його сторінкою стежать понад 200 тисяч користувачів, а в TikTok його відео зібрали мільйони вподобань.

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