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- Гламур
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Популярний блогер зі Львова мобілізувався і показався у військовій формі: де служитиме пан Роман
Блогер став упізнаваним завдяки своїм крилатим фразам про «розпусту» і «помаленько, потихенько».
Популярний український блогер і гуморист Роман Чихарівський, якого мільйони користувачів знають за образом пана Романа, приєднався до Сил оборони України.
Про мобілізацію 30-річний блогер повідомив у своїх соцмережах. Чихарівський в Instagram опублікував фото у військовій формі та розповів, що проходитиме службу в полку безпілотних систем «Лава», який входить до складу корпусу «Хартія» Національної гвардії України.
Новину блогер подав у звичній для себе манері — коротко та з гумором: «Мобілізували. Буду шось трошка тойвот у Лава.Хартія».
У «Лаві» вже привітали нового військовослужбовця, залишивши під його публікацією коментар: «Бог добрий. Якось буде». Не обійшлося й без жартів від підписників, які звикли бачити Чихарівського зовсім в іншому амплуа.
Помаленько, потихенько. З божою поміччю
Вже дідів відловлюють
В армії гумору буде більше, ніж на цивільному. Хай матінка Боже накриває омофором, наш захиснику
Саме вигаданий персонаж пан Роман зробив блогера впізнаваним далеко за межами Львова. Чихарівський запустив цей образ 2022 року. Спочатку його герой поставав у ролі священника, однак згодом перетворився на колоритного літнього галичанина з побожним світоглядом і характерною говіркою.
Для перевтілення у свого героя блогер використовував спеціальну маску-фільтр, яка візуально додавала йому сивину й зморшки. Від імені пана Романа стали вірусними фрази про «розпусту», все «помаленько, потихенько» та інші.
Ба більше, один із жартів про «силу покаяння» навіть перетворився на пісню, а фразу Романа «то є сила, то є люкс» цитували навіть у Верховній Раді, голова парламенту Руслан Стефанчук.
До шаленої популярності Чихарівський навчався у Львові й працював у різних напрямах. Ще підлітком він видав дві книги — «Святі не вимовляють „р“» та «Мудація». Сьогодні блогер і військовий має сотні тисяч підписників у соцмережах. В Instagram за його сторінкою стежать понад 200 тисяч користувачів, а в TikTok його відео зібрали мільйони вподобань.