Софія Ротару показала рідкісне фото з чоловіком і яким було їхнє весілля 58 років тому

Софія Ротару з чоловіком

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Народна артистка Софія Ротару показала рідкісний кадр зі свого весілля з Анатолієм Євдокименком, яке відбулося 58 років тому.

22 вересня 1968 року співачка вийшла заміж за свого акомпаніатора. У річницю пам’ятної дати Ротару поділилася в Instagram архівною світлиною з урочистості. На ній вона позує у весільній сукні та фаті поруч із коханим, який одягнений у класичний костюм. Подружжя усміхається та разом піднімає келихи.

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До слова, історія їхніх стосунків розпочалася ще до особистого знайомства. 1964 року молода Ротару з’явилася на обкладинці журналу «Україна». Примірник видання випадково потрапив до рук Євдокименка, який тоді проходив військову службу. Фотографія настільки його вразила, що він повісив її над своїм армійським ліжком і вирішив після служби відшукати незнайому дівчину.

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Софія Ротару й Анатолій Євдокименко — фото їхнього весілля / © instagram.com/rotaru_sofia

Згодом музикантові вдалося зустріти Ротару. Знайомство переросло в кохання, а через кілька років вони стали подружжям. Євдокименко був для артистки не лише чоловіком, а й важливим творчим партнером. Він створив та очолив ансамбль «Червона рута», а також займався режисурою концертних програм дружини.

Разом Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили понад 34 роки. У подружжя народився єдиний син Руслан, який згодом також долучився до музичної кар’єри матері.

На жаль, Анатолія Євдокименка не стало 23 жовтня 2002 року. Народний артист України помер у віці 60 років після важкого інсульту. Музиканта поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Після смерті чоловіка Софія Ротару більше не виходила заміж. Євдокименко залишався її єдиним офіційним чоловіком і одним із найближчих людей у її житті.

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