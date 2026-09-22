Що обрізати зараз, для пишного зростання навесні: 5 видів квітучих ліан, які потребують уваги

Троянди / © ТСН

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Перше, що спадає на думку, коли йдеться про роботи в саду восени, — це згрібання опалого листя, проте деякі багаторічні рослини також потребують догляду та обрізання в цю пору року.

Перш ніж відкласти садові ножиці до наступного сезону, скористайтеся порадами експертів The Spruce, які радять восени обрізати певні види квітучих ліан. Це сприятиме кращому росту навесні та загальному оздоровленню саду.

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Троянди

Троянди / © ТСН

Троянди (рід Rosa) — одні з найвідоміших квітучих ліан, проте підтримання їхньої ефектної краси вимагає чималих зусиль. Легке осіннє обрізання перед переходом рослин у стан спокою може бути корисною в певних кліматичних зонах і дещо полегшить догляд за ними наступного року.

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Видаліть усі сухі чи переплетені стебла, а також пошкоджене листя й пелюстки. Зосередьтеся на обрізанні дрібних окремих елементів. Уникайте видалення зів’ялих квітів (санітарного обрізання суцвіть) надто пізно в сезоні: рослинам потрібен час, щоб зміцніти перед настанням холодів.

Жимолость

Жимолость / © Credits

Існує понад 180 видів жимолості (рід Lonicera), серед яких три є найпопулярнішими. Початок осені збігається із завершенням циклу цвітіння багатьох поширених видів, тож у цей час добре видно, які саме пагони потребують обрізки.

Легке осіннє обрізання жимолості дозволяє позбутися неохайних і переплетених пагонів, а також запобігає надмірному здерев’янінню основи куща.

Квіти жимолості можуть з’являтися як на старих, так і на нових пагонах поточного сезону, проте стебла, старші за рік, зазвичай менш продуктивні. Видалення невеликої кількості найстаріших стебел допоможе рослині зберігати збалансований ріст, а також підвищить стійкість цих запашних ліан до зимових вітрів. Варто також видалити хвору деревину, але не перестарайтеся: надмірне обрізання може стимулювати бурхливий ріст нових пагонів, які будуть вразливими до пошкодження морозом.

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Клематіс

Клематіс / © Credits

Клематіс — ще одна квітуча ліана, що налічує сотні сортів. Багато пізньоквітучих видів (наприклад, клематіс дрібноцвітий, або Clematis terniflora) потребують осіннього обрізання, щоб стримати їхнє стрімке розростання та підготувати рослину до цвітіння на нових пагонах наступного року.

Щоб обрізати пізньоквітучий клематіс, укоротіть старі стебла, залишивши приблизно 30–45 см над землею. Робіть зріз безпосередньо над парою міцних здорових бруньок, зніміть стару верхню частину рослини з опори та видаліть усі мертві, хворі, пошкоджені чи надто слабкі стебла.

Іпомея біла

Іпомея біла / © Credits

Хоча в багатьох регіонах іпомея біла (Ipomoea alba) є однорічною рослиною, у кліматичних зонах USDA 9–12 вона може рости як багаторічна ліана, якщо вжити певних заходів перед зимою, зокрема провести обрізання.

Використовуйте гострий секатор, щоб укоротити стебла та надати рослині потрібної форми, забезпечивши максимальний доступ світла й повітря. Осіннє обрізання ліан іпомеї також допомагає запобігти надмірному перезволоженню ґрунту та знижує ризик загнивання коренів у зимовий період.

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Після обрізання рекомендують вкрити ґрунт шаром мульчі, щоб зберегти вологу й тепло до весни. Іпомея розмножується самосівом, тому наприкінці зими варто стежити за появою нових паростків і за потреби обрізати їх.

Гліцинія

Гліцинія / © ТСН

Деяуі види гліцинії вважаються інвазивними, тому потребують регулярного обрізання, щоб запобігти неконтрольованому розростанню ліани.

Проведення однієї з процедур обрізання восени, одразу після того, як опаде листя, дозволить вам чіткіше й точніше вкоротити гілки.

Щоб обрізати гліцинію, визначте міцні основні гілки, які формують постійний каркас ліани. Збережіть ці гілки, а довгі бічні пагони вкоротіть, залишивши на кожному по дві-три здорові бруньки. Саме на цих коротких відростках згодом сформуються суцвіття.

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