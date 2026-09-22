Раптово помер 27-річний син моделі Сінді Кроуфорд: слідство назвало ймовірну причину трагедії

Преслі Гербер / © Associated Press

Реклама

Стали відомі нові подробиці про сина супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера — модель Преслі Гербера — який помер у 27 років.

Чоловік пішов з життя 20 вересня в Каліфорнії. Як повідомляє TMZ із посиланням на власні джерела, перед смертю Преслі перебував у закладі, де проживають люди, які проходять реабілітацію. За попередньою версією правоохоронців, трагедія могла бути пов’язана з передозуванням. Джерела видання стверджують, що батьків Преслі вже поінформували про цю версію.

Реклама

Водночас ця інформація наразі не є остаточним висновком. Офіс коронера округу Лос-Анджелес підтвердив факт смерті та зазначив, що розслідування продовжується, а додаткових подробиць поки небагато.

Реклама

Відомо, що екстрені служби прибули до закладу після виклику. Парамедики намагалися врятувати чоловіка, однак о 09:45 констатували його смерть. Ознак того, що Преслі міг стати жертвою насильницького злочину, попередньо не виявили. Водночас невідомо, чи використовували медики препарат, який застосовують для екстреної допомоги при передозуванні опіоїдами.

Преслі Гербер / © Associated Press

Офіс коронера округу Лос-Анджелес підтвердив, що розслідування триває, однак наразі доступно небагато деталей. Родина Герберів-Кроуфордів попросила поважати їхнє приватне життя в цей надзвичайно складний для них час.

До слова, Преслі був старшим із двох дітей Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера. Він, як і його сестра Кая, обрав модельну кар’єру та почав працювати в індустрії ще підлітком. У 15 років юнак уклав контракт із престижним модельним агентством. Він з’являвся в рекламних кампаніях і модних проєктах.

Преслі Гербер / © Associated Press

Наразі родина не розголошує подробиць трагедії. Остаточні обставини та причина смерті Преслі Гербера мають бути встановлені за результатами розслідування та необхідних експертиз.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно у Мережі пригадали останнє одкровення Преслі Гербера й яким був один з його виступів незадовго перед смертю.

Новини партнерів