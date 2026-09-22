Трамп змінив тон і почав глузувати з Путіна: що за цим стоїть

Трамп змінив риторику щодо Путіна / © ТСН

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Головним чинником досягнення перемир’я у війні Росії проти України залишається готовність Володимира Путіна зупинити бойові дії. Водночас Кремль має усвідомити, що західні країни не мають наміру відмовлятися від підтримки Києва. На тлі усіх цих подій президент США Дональд Трамп і сам почав змінювати свою риторику щодо Путіна.

Про це пише New York Post.

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Трамп змінив риторику щодо Путіна: що відбувається

Наразі російський диктатор продовжує наполягати на територіальних поступках з боку України. Окрім вже окупованих частин областей України, він вимагає передачі під контроль РФ стратегічно важливого Донбасу. Якщо цього не відбудеться, диктатор збирається продовжувати війну.

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Попри те, що залежність Москви від Пекіна через війну викликає невдоволення у російського керівництва, у Кремлі хочуть відновити баланс у цих відносинах у майбутньому. Крім того, Путін досі робить ставку на можливу втому Заходу від допомоги Україні або на сприятливу зміну обставин.

Зміни у підходах почали спостерігатися вже у риториці Вашингтона. Президент США Дональд Трамп днями закликав Зеленського припинити бомбити нафтоперероблювальні потужності РФ нібито через те, що це підвищує світові ціни на паливо та нафту.

Проте згодом Трамп змінив риторику — він заявив, що це саме Росія втратила контроль над своєю галуззю дизельного пального.

Цю заяву вважають не лише шпилькою на адресу Путіна, а й сигналом для Заходу про поступове виснаження ресурсів Кремля.

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«Ця безглузда та нескінченна війна з Україною має бути припинена», — сказав Трамп.

Окрім зовнішнього тиску, фактором ризику для Путіна є потенційні внутрішні заворушення в Росії.

Проте ключовим інструментом для примусу Кремля до миру залишається демонстрація залізної позиції Заходу. Задля цього США виділили пакет озброєння на суму $2,7 млрд, європейські партнери продовжують послідовну підтримку, а також було ухвалено санкції Ліндсі Ґрема.

Трамп визнав, що РФ атакує союзників України в Європі

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вже близько п’яти років здійснює атаки на європейських союзників України. Про це він сказав в Овальному кабінеті, коментуючи занепокоєння польського керівництва щодо потенційної російської загрози.

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Відповідаючи на запитання про можливий напад на Польщу, Трамп похвалив її президента Кароля Навроцького, запевнивши, що той повністю тримає ситуацію під контролем, а також нагадав про свою підтримку Навроцького під час виборів.

Крім того, днями американський лідер повідомив про значний прогрес у питанні створення нової військової бази США на території Польщі.

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