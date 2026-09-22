Світло здешевшає, але не для всіх: скільки коштуватиме кіловат від 1 жовтня і кому дадуть знижку

Комунальний тариф.

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В Україні від 1 жовтня тарифи на електроенергію не зміняться — для більшості побутових споживачів вартість електроенергії й надалі становитиме 4,32 грн за кВт/год. Втім, для домогосподарств, які обігрівають житло електрикою, запрацює окрема знижена ставка.

Про це повідомляє низка постачальників електроенергії, пише OBOZ.UA.

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Від жовтня домогосподарства, які офіційно використовують електроопалення, зможуть платити менше за перші 2000 кВт/год на місяць. Втім, пільговий тариф буде застосовуватися лише протягом холодного періоду для обігріву житла.

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Від 1 жовтня 2026 року до 30 квітня 2027-го власники електроопалення платитимуть за двома ставками:

перші 2000 кВт/год щомісяця коштуватимуть 2,64 грн за кВт/год;

споживання понад цей обсяг буде за стандартним тарифом — 4,32 грн за кВт/год.

Водночас у період від 1 червня до 30 вересня (включно) тариф буде складати 4,32 грн за 1 кВт/год за весь обсяг споживання.

Як скористатися послугою

Пільга поширюється як на приватні будинки, так і на квартири в багатоповерхівках. Втім, важливою умою ж те, що житло має опалюватися виключно електроенергією. Якщо в оселі є газове опалення або підключення до централізованого теплопостачання, скористатися зниженою ставкою не вдасться. Тобто пільговий тариф передбачений саме для домогосподарств, які повністю залежать від електроопалення.

Щоб скористатися зниженим тарифом, споживачеві потрібно надати постачальнику електроенергії паспорт точки розподілу. У цьому документі, який оформлює оператор системи розподілу, зазначаються тип електроопалювальної установки, її потужність і дата встановлення.

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Перед зверненням до постачальника варто перевірити, чи вже підключений пільговий тариф за вашою адресою. У деяких будинках його можуть встановлювати автомат.

Нагадаємо, у новому опалювальному сезоні частині українців не доведеться повторно оформлювати житлову субсидію. Пенсійний фонд проведе розрахунок виплат автоматично. Водночас для деяких домогосподарств субсидію призначать лише після подання нової заяви.

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