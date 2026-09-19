Індексація пенсії 2027-го: що відомо про перерахунок і коли відбудеться

Пенсія.

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В Україні у березні 2027 пенсіонери можуть отримати чергове підвищення виплат, адже запланована індексація. У проєкті держбюджету закладені кошти на щорічний перерахунок пенсій, яки охопить близько 10 мільйонів громадян. Водночас точний розмір підвищення поки не визначений.

Що відомо про індексацію-2027 і кого вона торкнеться, повідомило видання «На пенсії».

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За словами депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, кошти на щорічне підвищення пенсій уже враховані в проєкті Державного бюджету на наступний рік. Водночас поки що не зазначені ані точний коефіцієнт індексації, ані остаточний розмір майбутнього підвищення. Конкретні показники Кабінет Міністрів визначить ближче до проведення індексації.

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Розмір доплати залежатиме від двох основних економічних чинників — рівня офіційної інфляції та темпів зростання середньої заробітної плати, з якої сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

У проєкті Держбюджету-2027 для Пенсійного фонду передбачили трансферт у розмірі 292,82 млрд грн. Це на 41,51 млрд грн більше, ніж сума, закладена в бюджеті на пенсійні видатки на нинішній рік.

Як зазначено в пояснювальних матеріалах до законопроєкту, ці кошти планують спрямувати на виплату пенсій, доплат, надбавок і підвищень, а також на проведення щорічної індексації від 1 березня.

Таким чином, березневий перерахунок пенсій наступного року передбачений бюджетними планами. Остаточні параметри індексації та порядок її проведення мають бути визначені відповідними рішеннями уряду. Саме тому зараз можна орієнтуватися на сам факт запланованого березневого перерахунку, але не на конкретну суму майбутньої пенсії.

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Пенсія в Україні - останні новини

Дехто з пенсіонерів може щомісяця додатково отримувати 1038 гривень до основної виплати незалежно від віку та стажу. Це стосується громадян, які мають особливі заслуги перед державою. Приміром, Герої України чи люди, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні.

ПФУ тако може нараховувати деяким громадянам пенсію у розмірі щонайменше 30% від суми заробітної плати. Зокрема, держава гарантує це рідним військовослужбовця у разі його загибелі чи смерті через нещасний випадок, що виник не від виконання обов’язків військової служби.

У вересні 2026-го дехто з пенсіонерів отримає підвищені пенсії: автоматично надбавки нарахують за віком та стажем. Зокрема, українцям від 70 до 74 років додадуть 300 грн.

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