Курс валют на суботу, 19 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © Associated Press

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Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 19 вересня. Перед вихідними долар додав 3 коп. Євро впав аж на 21 коп. Злотий - втратив 8 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,66 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,23 (-21 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,75 (-8 коп.).

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 21 вересня. Після вихідних євро та злотий трохи втратять у ціні.

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