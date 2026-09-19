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Курс валют на суботу, 19 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 19 вересня.
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 19 вересня. Перед вихідними долар додав 3 коп. Євро впав аж на 21 коп. Злотий - втратив 8 коп.
Про повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,66 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,23 (-21 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,75 (-8 коп.).
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 21 вересня. Після вихідних євро та злотий трохи втратять у ціні.
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