Через три тижні Путін проживе на рік менше: ШІ відповів, скільки залишилося російському диктатору

Штучний інтелект відповів на питання про те, скільки ще може прожити Путін та скільки він вестиме війну проти України / © ТСН

Реклама

Війна в Україні може тривати до тих пір, поки в Росії правитиме Володимир Путін — таку думку неодноразово висловлювали окремі військові експерти.

Крім того, у червні 2026 року президент України Володимир Зеленський у своєму відкритому листі до Путіна серед іншого зазначив: «Після 26 років (правління — Ред.) старість почала брати своє». Як відомо, 7 жовтня Путіну точно залишиться жити на один рік менше — йому виповниться 74 роки.

Реклама

ТСН.ua з’ясував, якої думки про ймовірний термін правління Путіна притримується штучний інтелект.

Реклама

Він, ШІ, відповідає, що хоча точної відповіді не має, але політична та правова система, яка створена в Росії, робить найбільш вірогідним сценарій того, що Путін залишиться при владі ще протягом певного часу.

Крім того, за даними ШІ, Путін ще може трохи пожити. Штучний інтелект аргументує це тим, беручи до уваги майже 90–річний вік, до якого дожили батько та мати російського диктатора. Утім, ШІ не виключає і іншіх сценаріїв.

Чи закінчиться війна в Україні, якщо при владі в Росії не буде Путіна

На це питання ШІ відповідає не однозначно.

«Відхід Путіна від влади не гарантує автоматичного та миттєвого закінчення війни. Остаточний сценарій залежатиме від того, хто саме прийде замість нього та за яких умов відбудеться зміна влади. Навіть без Путіна ключові протиріччя — питання статусу окупованих територій, гарантії безпеки України та архітектура безпеки у Європі — залишаться неймовірно складними для компромісу», — зазначає штучний інтелект.

Реклама

Яка розплата чекає на Путіна за смерті тисяч українців

Відповідаючи на це питання, ШІ першим пунктом зазначає, що міжнародний кримінальний суд вже видав офіційний ордер на арешт Путіна за обвинуваченням у військових злочинах.

«Це юридично закріплює за ним статус підозрюваного та зобов’язує держави-учасниці Римського статуту затримувати його після перетину їхніх кордонів. За підтримки Ради Європи та десятків країн завершуються оргпроцеси зі створення спецтрибуналу в Гаазі», — зазначає ШІ.

Резюмуючи, ШІ додає, що історичний досвід демонструє те, що лідери, які затягнули свої країни у масштабні та руйнівни війни, стикаються зі втратою контролю та крахом режиму:

Під час зміни влади нові еліти всередині країни часто передають колишніх керівників міжнародному правосуддю в обмін на зняття санкцій та повернення до нормальних відносин зі світом

Або вони, колишні лідери, стають жертвами внутрішніх бунтів та боротьби за владу

Чи зможуть в Росії утаємничити смерть Путіна, а замість нього поставити двійника

На це питання, яке неодноразово ставили в українському сегменті соцмереж, ШІ відповідає наступне: «Утаємничити смерть голови держави та повноцінно замінити його двійником на тривалий термін в сучасних реаліях практично неможливо. Хоча теоретично Кремль може взяти паузу, щоб виграти час для перерозподілу влади. Але постійна підміна швидко провалиться з декількох причин:

Реклама

Неможливість ввести в оману найближче оточення

Керівники інших держав миттєво зрозуміють на закритих переговорах, що ведуть діалог з підставною особою, оскільку для актора є недоступним пласт конфедиційних домовленостей»

ШІ зазначає, що кремлівська еліта зможе використовувати дезінформацію або затримку інформації на декілька годин або днів, щоб здійснити перерозподіл сфери впливу в умовах шоку.

Чи може розвалитись Росія через війну в Україні

За даними ШІ, розпад Росії можливий, але станом на зараз цей сценарій є малоймовірним через низку факторів — політичних та економічних.

Чи можливо, що Путіна вб’ють? Хто?

Аналізуючи це питання, ШІ відповідає, що у Путіна хоч і безпрецедентний рівень охорони, який передбачає перевірку їжі та навіть повітря, не кажучи вже про обмежений фізичний допуск до нього, але при цьому існують потенціальні сценарії.

І, як не дивно, але першим пунктом серед таким загроз ШІ називає представників ФСБ, міноборони РФ та федеральної служби охорони.

«Якщо еліти прийдуть до висновку, що продовження існуючого курсу загрожує їхньому виживанню, активам чи безпеці системи. Якщо ці ризики будуть сильніше за усунення», — відповів ШІ.

До цього ШІ додає, що не виключається сценарій фізичного усунення окремими співробітниками охорони або техперсоналу. «Серед можливих мотивів — особисті переконання або вербовка», — зазначає ШІ. А от вірогідність сценарію усунення Путіна іноземними спецслужбами він розцінює як майже нульову.

При цьому ШІ зазначає, що він може і помилятись.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Трамп ошелешив заявою про війну в Україні та заявив, що скоро все закінчиться. Американський президент згадав про особисту неприязнь між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.







Новини партнерів